Zypern: Ein Sommerparadies voller Geschichte, Natur und Strände

Ein umfassender Überblick über die Highlights Zyperns. Die Mittelmeerinsel bietet eine faszinierende Mischung aus antiken Ruinen wie Kourion, dem mythischen Felsen der Aphrodite, wilder Natur im Troodos-Gebirge und am Cape Greco sowie traumhaften Stränden wie dem Nissi Beach. Ideal für Familien, Paare und alle, die Kultur und Erholung suchen.

Zypern lockt Urlauber mit einer einzigartigen Mischung aus antiker Geschichte, atemberaubender Natur und traumhaften Strände n. Die drittgrößte Mittelmeer insel bietet für jeden Geschmack das Passende, ob Erholungssuchende, Aktivurlauber oder Geschichtsinteressierte.

Besonders im Sommer entfaltet die Insel ihre ganze Pracht. Die Legende besagt, dass die Göttin Aphrodite am sogenannten Felsen der Aphrodite, einem geologischen Felsen nahe Paphos, aus dem Meer geboren wurde. Dieser Ort ist nicht nur ein mythisches Wahrzeichen, sondern auch ein beliebtes Ziel, insbesondere bei verliebten Paaren, die sich an hellen Vollmondnächten dort versammeln. Eine alte Volksweisheit sagt, wer dreimal um den Felsen schwimmt, erhält ewige Liebe, Jugend und Schönheit.

Dies macht den Ort zu einem magischen und romantischen Ausflugsziel. Die antike Stadt Kourion ist ein absolutes Muss für Geschichtsfans. Die gut erhaltene Ruinenstadt am Berghang oberhalb des Meeres beeindruckt mit ihrem riesigen Amphitheater, das einst 3000 Zuschauern Platz bot. Heute wird das Amphitheater für Konzerte und Theateraufführungen genutzt und begeistert durch seine exzellente Akustik.

Weitere highlights sind das Asklepion-Heiligtum, die prächtigen Mosaike und das römische Haus. Die antiken Stätten geben tiefe Einblicke in die Kultur der damaligen Zeit. Für Naturliebhaber ist der Cape Greco National Forest Park am östlichsten Punkt der Insel ein Paradies. Schroffe Kalksteinklippen, türkisblaues Wasser und versteckte Höhlen schaffen eine dramatische Kulisse.

Der Park istideal zum Wandern, Klettern und für Bootsausflüge. Die vielen Unterwasserhöhlen sind zudem ein beliebtes Ziel für Taucher. Wer es ruhiger mag, kann die Aussichtspunkte genießen oder an den sauberen Buchten entspannen. Das Troodos-Gebirge im Landesinneren bietet eine völlig andere Landschaft.

Grün bewaldete Hänge, schattige Wanderwege und traditionelle Dörfer prägen diese Region. Hier findet man byzantinische Kochen und Klöster wie das berühmte Kloster Kykkos. Das malerische Dorf Omodos am Fuße des Gebirges ist bekannt für seine engen Gassen, den kunstvollen Klöppelspitzen und vor allem für den zypriotischen Wein. In den kleinen Winzereien kann man den lokalen Wein kosten und something über die jahrhundertealte Tradition lernen.

Die Küste Zyperns ist gesäumt von wunderschönen Sand- und Kiesstränden. Der Nissi Beach in Ayia Napa ist weltberühmt für seinen feinen Sand und das flache, türkisblaue Wasser, ideal für Familien. Der nahegelegene Fig Tree Bay in Protaras ist etwas ruhiger und besticht durch seinen puderweichen Sand und die namensgebenden Feigenbäume. Zahlreiche Buchten laden zum Schwimmen, Schnorcheln und Sonnenbaden ein.

Für Taucher ist das Wrack der Zenobia vor Larnaka ein Highlight. Die schwedische Fähre sank 1980 auf ihrer Jungfernfahrt und liegt nun in etwa 21 bis 42 Metern Tiefe. Das fast intakte Schiff mit seiner Ladung ist ein faszinierendes Tauchziel für erfahrene Taucher. Ayia Napa hat sich vom beschaulichen Fischerdorf zum pulsierenden Ferienort entwickelt.

Neben den Stränden lockt das lebendige Nachtleben mit vielen Clubs, Bars und Restaurants. Die Stadt ist auch Heimat des Klosteritums Agia Napa und einer interessanten archäologischen Sammlung. Protaras hingegen ist familiärer und ruhiger, ohne auf touristische Infrastruktur verzichten zu müssen. Zypern überzeugt durch seine Kontraste: Antike Stätten neben modernen Resorts, wilde Berglandschaften neben sonnigen Küsten und lebendige Urlaubsorte neben idyllischen Dörfern.

Die Insel ist ganzjährig ein lohnendes Reiseziel, wobei die Sommermonate ideal für Badeurlaube sind. Eine Reisebuchung über einen großen Veranstalter wie TUI bietet viele Vorteile: von Flug und Hotel über Ausflüge bis hin zu Mietwagen kann alles aus einer Hand gebucht werden, oft zu attraktiven Preisen und mit gutem Service. Zypern ist also die perfekte Destination für alle, die Sonne, Meer, Kultur und Natur in einem Urlaub vereinen möchten.

Die vielfältigen Eindrücke bleiben lange in Erinnerung und laden zu einem Wiedersehen ein





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