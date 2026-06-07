Zwölf Verletzte nach Schüssen bei Festival in Toledo, Ohio

Bei einem Schusswaffenvorfall auf dem Old West End Festival in Toledo, Ohio, wurden mindestens zwölf Menschen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Die Polizei sucht nach mehreren Verdächtigen.

Bei einem Sommerfestival in Toledo , Ohio , kam es zu einem Schusswaffenvorfall , bei dem mindestens zwölf Menschen verletzt wurden. Zwei der Verletzte n schwebten in Lebensgefahr. Die Polizei geht von mehreren Schützen aus, die vermutlich aufeinander schossen.

Zum Tatzeitpunkt am späten Samstagnachmittag befanden sich Hunderte von Besuchern auf dem beliebten Old West End Festival, das seit vielen Jahren stattfindet. Für die Sicherheit waren zusätzliche Beamte vor Ort. Das Festivalgelände wurde abgesperrt, die Täter sind noch auf der Flucht. Eine Fahndung läuft auf Hochtouren.

Gouverneur Mike DeWine zeigte sich erschüttert über das "sinnlose Verbrechen" und betonte, dass Sommerfestivals sichere Orte für Familien sein sollten. Er äußerte die Zuversicht, dass die Polizei die Verdächtigen fassen werde. Solche Vorfälle von Waffengewalt sind in den USA leider häufig, nicht nur an Schulen, sondern auch an öffentlichen Orten wie Supermärkten, Nachtclubs oder bei Großveranstaltungen. Die leichte Verfügbarkeit von Schusswaffen, including halbautomatischen Waffen, wird immer wieder kritisiert.

Trotz wiederholter Entsetzen nach schweren Vorfällen mit vielen Toten scheitern Bemühungen zur Verschärfung der Waffengesetze seit Jahren. Toledo liegt am Eriesee und hat etwa 260.000 Einwohner. Der Vorfall ereignete sich am 6. Juni 2026





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