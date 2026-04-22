Zwischennutzung für das ehemalige Triumph-Areal in Bad Zurzach

Die FIT Planungs AG plant eine vielfältige Zwischennutzung des ehemaligen Triumph-Areals in Bad Zurzach, bevor langfristig ein Wohnquartier entsteht. Ab Juni sollen Sportangebote, Arbeitsplätze für Kreative und Veranstaltungsräume zur Verfügung stehen.

Nachdem der Unterwäschehersteller Triumph seinen Hauptsitz von Bad Zurzach nach Wallisellen verlegt hat, steht das ehemalige Triumph -Areal weitgehend leer. Die neue Eigentümerin, die FIT Planungs AG, plant eine umfassende Zwischennutzung des rund 8000 Quadratmeter grossen Geländes, bevor langfristig ein Wohnquartier entsteht.

Die Organisation der Zwischennutzung liegt in den Händen der Edelmann Immobilien AG und der Firma «unterdessen». Die geplante Zwischennutzung, die ab Juni für etwa drei Jahre dauern soll, sieht eine vielfältige Nutzung des Areals vor. Neben Sportangeboten wie Yoga, Pilates und Fitness sind Arbeitsplätze für Kulturschaffende und die Kreativwirtschaft vorgesehen. Auch Unternehmen und Gewerbe aus der Region sollen die Räumlichkeiten nutzen können.

Denkbar sind beispielsweise Ateliers für Künstler, Werkstätten für Handwerker, Räume für Schulen und Vereine sowie Angebote im Bereich Physiotherapie und alternative Therapien. Darüber hinaus sollen multifunktionale Räume für Veranstaltungen wie Geburtstage, Firmenanlässe, Ausstellungen, Konzerte und Pop-up-Events zur Verfügung stehen. Ziel ist es, das Areal für die Bevölkerung von Bad Zurzach zugänglich zu machen und den historischen Ort wiederzubeleben.

Die FIT Planungs AG hat das Triumph-Areal vor über einem Jahr erworben und plant, die insgesamt 25'000 Quadratmeter grosse Liegenschaft in ein attraktives Wohnquartier für verschiedene Altersgruppen umzuwandeln. Dabei sollen sowohl Neubauten als auch bestehende Gebäude genutzt werden. Die Entwicklung des Areals orientiert sich an den Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Gemeinschaft. Die Zwischennutzung soll sicherstellen, dass die Flächen bis zum Baubeginn nicht ungenutzt bleiben.

Triumph selbst, gegründet 1886, befindet sich noch immer in Familienbesitz und gehört zu den weltweit grössten Unterwäscheherstellern mit Marken wie Sloggi und AMO’s Style. Der Umzug des Hauptsitzes nach Wallisellen und Baden hat Fragen nach den Auswirkungen auf die Steuereinnahmen in Bad Zurzach aufgeworfen. Am 8. Mai findet ein Informationsabend für Interessierte auf dem Areal statt, bei dem die Rahmenbedingungen der Zwischennutzung erläutert werden





CH_Wochenende / 🏆 44. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Triumph Bad Zurzach Zwischennutzung FIT Planungs AG Immobilien Wohnquartier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abkehr vom Fleischvergleich: THE GREEN MOUNTAIN forciert eigenständige Kategorie im Plant-based-MarktLandquart (ots) - THE GREEN MOUNTAIN, ein Schweizer Hersteller pflanzlicher Lebensmittel, positioniert sich als Vorreiter einer neuen Entwicklung im Plant-based-Markt: weg vom...

Read more »

Zürcher Häftling will zur «Erholungskur» nach Bad RagazKuren in Bad Ragaz statt Gefängnisstrafe am Bachtel: Ein Zürcher Häftling hat den Antrag gestellt, eine 'Erholungskur' in Bad Ragaz machen zu dürfen. Die Behörden wollen ihn jedoch - wenig überraschend - nicht verreisen lassen.

Read more »

Zürcher Häftling will zur «Erholungskur» nach Bad RagazKuren in Bad Ragaz statt Gefängnisstrafe am Bachtel: Ein Zürcher Häftling hat den Antrag gestellt, eine «Erholungskur» in Bad Ragaz machen zu dürfen. Die Behörden wollen ihn jedoch – wenig überraschend – nicht verreisen lassen.

Read more »

Viele Mutationen in Bern - SCB plant ohne Untersander, Vermin und EhlersDie Berner nehmen nach einer enttäuschenden Saison einige Wechsel vor – auch auf der Trainerbank.

Read more »

Häftling Zürich: Antrag Erholungskur Bad Ragaz abgelehntEin Insasse des Vollzugszentrums Bachtel beantragte eine Erholungskur wegen seiner Darmkrankheit. Das Verwaltungsgericht stuft ihn als Querulanten ein.

Read more »

Der Algorithmus irrt: Wie Pellegrino Matarazzo trotz KI-Veto zum Triumph bei Real Sociedad führteEin kurioser Blick hinter die Kulissen von Real Sociedad: Präsident Jokin Aperribay ignorierte den negativen Rat einer Künstlichen Intelligenz bezüglich der Trainerwahl und wurde mit einem historischen Pokalsieg belohnt.

Read more »