American Airlines Flugzeuge kollidieren an der Spitze in Washington. Keiner verletzt, FAA ermittelt. Passagiere werden umgebucht.

Ein schwerwiegender Beinahe-Unfall hat sich im Luftraum der US-Hauptstadt Washington zugetragen, als zwei Maschinen der Fluggesellschaft American Airlines beim Startprozess kurz vor dem Abheben miteinander in Berührung kamen. Bei dem Vorfall wurde die Flügelspitze des einen Flugzeugs von der Flügelspitze einer anderen Maschine der selben Airline gestreift. Die zuständige Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration ( FAA) bestätigte gegenüber der Öffentlichkeit auf der sozialen Plattform X, dass bei dem Zwischenfall keine Personen zu Schaden kamen. Die Situation sorgte für erhebliche Verunsicherung unter den Reisenden, die sich an diesem Tag im Luftverkehr aufhielten.

Ablauf der Kollision und Sofortmaßnahmen

Der genaue Hergang des Vorfalls lässt sich aus den vorliegenden Berichten der beteiligten Parteien rekonstruieren. Beide beteiligten Maschinen waren im Dienste von American Airlines unterwegs und befanden sich in der kritischen Phase vor dem Abflug. Die American Airlines teilte offiziell mit, dass sich lediglich die äußeren Bereiche der Tragflächen, also die Flügelspitzen, berührten. Es handelte sich dabei um einen seitlichen Kontakt, bei dem keine strukturellen Schäden an den Rumpfbereichen oder den Triebwerken offensichtlich waren. Dennoch zogen die Unternehmen beide Maschinen umgehend vom Startbetrieb zurück.

Also read Flughafen Zürich nimmt Schnellabrollweg bei Piste 34 in Betrieb

Als unmittelbare Konsequenz aus dem Zusammenstoß kehrten beide Flugzeuge zu ihren ursprünglichen Gates am Flughafen zurück. Von einem sofortigen Weiterflug war aus Sicherheitsgründen abzusehen. Die Maschinen wurden aus dem aktiven Flugbetrieb genommen, um eine umfassende technische Inspektion durchzuführen. Nur nach einer gründlichen Überprüfung durch das Wartungspersonal ist ein erneuter Startbetrieb dieser Flugzeuge denkbar. Die Passagiere an Bord wurden von der Crew über die Verzögerung informiert und auf alternative Verbindungen verwiesen.

Schilderungen der Beteiligten und Funksprüche

Die Dynamik des Vorfalls wurde durch Funksprüche der Piloten und Zeugenaussagen von Reisenden deutlich. Mehrere US-amerikanische Medien zitierten einen Funkgesprächsausschnitt, in dem der Pilot des betroffenen Flugzeugs den Moment der Berührung beschrieb. Der Pilot gab an, man habe sich kurz vor der Warteschlange für die Startbahn befunden und mit der anderen Maschine "Farbe ausgetauscht", was im Jargon der Fliegerei eine seitliche Berührung der Flugzeugteile bedeutet. Diese Formulierung unterstreicht, dass es sich um einen seitlichen Streifkontakt und nicht um einen Frontalzusammenstoß handelte.

Advertisement

Die physische Wucht des Aufpralls wurde auch von den Insassen wahrgenommen. Ein Passagier, der sich im Inneren der Maschine befand, beschrieb den Moment der Kollision mit deutlichen Worten gegenüber dem Fernsehsender CNN. Er gab an, der Aufprall sei "wirklich heftig" gewesen. Das gesamte Flugzeug habe regelrecht geschaukelt, als die beiden Tragflächen aufeinander trafen. Diese Schilderung bestätigt, dass die kinetische Energie der Berührung trotz der kleinen Aufprallfläche spürbar war und die Fahrgäste im Inneren deutlich spüren konnten.

Geografische Zuordnung und geplante Routen

Die beiden involvierten Maschinen hatten unterschiedliche Ziele, die in der Region des Washingtoner Großraums liegen bzw. dorthin führen sollten. Das Flugzeug, dessen Piloten den Funkspruch abgaben, war ursprünglich für einen Abflug nach Dallas vorgesehen. Die Route sollte die Reisenden von Washington nach Texas führen. Das zweite Flugzeug, mit dem der erste Streifkontakt stattfand, sollte kurz darauf den Flug nach Chicago antreten. Diese Verbindung führt von der Ostküste in den Mittleren Westen der USA, einer der am intensivsten frequentierten Routen des Landes.

Die räumliche Nähe der beiden Gate-Bereiche oder Wartebereiche auf dem Flughafen in Washington ermöglichte den Seitenausbruch. Normalerweise halten Flugzeuge engeren Abstand zueinander, um den Durchsatz an Start- und Landebahnen zu maximieren. In diesem engen Zeitfenster kam es zum Kontakt. Die Tatsache, dass beide Maschinen auf dem Weg zur Startbahn waren oder sich in der Startaufstellung befanden, erklärt die hohe Geschwindigkeit und den damit verbundenen Stress im Cockpit, der zu solchen Fehlern führen kann.

Ermittlungen der FAA und Auswirkungen auf den Verkehr

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat die Untersuchung des Vorfalls offiziell eingeleitet. Als oberste Aufsichtsbehörde für die Zivilluftfahrt in den USA wird die FAA nun die Umstände klären, die zu diesem Sicherheitsvorfall geführt haben. Es wird geprüft, ob menschliches Versagen, technische Mängel oder Verkehrsflussprobleme die Ursache waren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind entscheidend für künftige Sicherheitsprotokolle an den Großflughäfen der USA, insbesondere in den Ballungsräumen.

Advertisement

Der Vorfall ereignete sich in einer Hochsaison für den Luftverkehr. Über das Thanksgiving-Wochenend finden in den USA Millionen von Menschen Reisen zwischen ihren Familienstandorten statt. Dies führt zu einem extrem eng getakteten und belasteten Luftverkehrssystem. Bereits vor dem Vorfall in Washington waren aufgrund von schlechtem Wetter örtlich zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen zu verzeichnen gewesen. Die zusätzlichen Verzögerungen durch die Inspektion der beiden Maschinen trugen zur weiteren Überlastung des Systems bei.

Die Airline American Airlines bemühte sich darum, die Folgen für die Kunden so gering wie möglich zu halten. Die betroffenen Passagiere sollten auf andere Flüge für denselben Tag umgebucht werden. Dies stellt jedoch oft eine logistische Herausforderung dar, wenn ohnehin schon viele Flüge ausgebucht oder gestrichen sind. Bislang waren keine größeren systemischen Auswirkungen auf den gesamten Flugbetrieb bekannt, die über die betroffenen Passagiere hinausgingen. Die Inspektionen dauern in der Regel mehrere Stunden, sodass die Flugzeuge nicht noch am selben Tag den Betrieb wiederaufnehmen können.