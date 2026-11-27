Auf dem Flughafen Washington kollidierten zwei American Airlines Flugzeuge vor dem Start. Die FAA ermittelt, Passagiere wurden umgebucht.

Bei einem beunruhigenden Vorfall auf dem Flughafen der US-Hauptstadt Washington kam es Freitag zu einer Begegnung zweier Flugzeuge der Fluggesellschaft American Airlines. Eine Maschine streifte während ihrer Manöver zur Startbahn mit einer anderen Maschine, wobei ausschließlich die Flügelspitzen miteinander in Kontakt kamen. Die Luftfahrt behörde FAA bestätigte auf der sozialen Plattform X, dass bei dem Zwischenfall keine Personen verletzt wurden. Trotz der schweren Erschütterung, die der Pilot beschrieb, blieben die Folgen für die Passagiere zunächst überschaubar, da die Maschinen sicher wieder zu ihren Gates zurückkehrten.

Ablauf der Kollision auf dem Vorfeld

Die beiden betroffenen Maschinen befanden sich in einem dicht getakteten Betriebsszenario. Das eine Flugzeug sollte kurz darauf den Start nach Dallas antreten, während das andere direkt im Anschluss für einen Flug nach Chicago vorbereitet wurde. Ein Pilot übermittelte einen Funkspruch, der von mehreren US-Medien zitiert wurde und besagte, man habe sich knapp jenseits der Wartelinie befunden und mit der anderen Maschine "Farbe ausgetauscht". Dieser Begriff impliziert eine punktgenaue Berührung, die glücklicherweise ohne schwerwiegende strukturelle Schäden an den Rümpfen der Flugzeuge endete. Die Sicherheit der Maschinen wurde jedoch sofort nachgeholt, indem beide Flugzeuge aus dem regulären Verkehr genommen wurden, um umfassende Inspektionen durchführen zu lassen.

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Reaktionen der Beteiligten und Behörden

Die American Airlines teilte mit, dass die betroffenen Maschinen für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen werden. Die Passagiere der beiden Flugzeuge wurden auf andere Flüge noch für denselben Tag umgebucht, um die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten. Die Federal Aviation Administration, abgekürzt FAA, kündigte an, den Vorfall offiziell zu untersuchen. Ein Passagier beschrieb die Intensität des Aufpralls gegenüber dem Sender CNN als wirklich heftig. Er berichtete, dass das gesamte Flugzeug infolge der Kollision regelrecht geschaukelt sei, was die Angst bei den Insassen nachvollziehbar macht, auch wenn niemand physisch zu Schaden kam.

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Einfluss der Thanksgiving-Reisezeit

Dieser Zwischenfall ereignete sich zu einem der verkehrstreichsten Zeitpunkte im Jahr. Über Thanksgiving sind in den USA Millionen Menschen unterwegs, was den Luftverkehr generell unter hohen Druck setzt. Der Betrieb an den Flughäfen läuft in dieser Phase besonders eng getaktet, da gleichzeitig mit der hohen Nachfrage auch der Bedarf an schnellen Drehungen der Maschinen steigt. Obwohl zunächst keine größeren Auswirkungen auf den generellen Flugbetrieb bekannt wurden, trugen die hohem Passagierzahlen zur Komplexität der Situation bei. Die FAA hatte bereits früher an diesem Wochenende auf mögliche Probleme hingewiesen, da örtlich bereits zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen aufgrund von schlechtem Wetter gekommen war.

Zukünftige Prüfverfahren und Folgen

Die Untersuchung der FAA wird klären müssen, wie es genau zur Berührung der Flügelspitzen kommen konnte. Dabei wird der Funkspruch des Piloten, der von einer Gefahr jenseits der Wartelinie sprach, eine zentrale Rolle spielen. Solche Inspektionen sind Standardverfahren, um sicherzustellen, dass keine verborgenen Schäden die Flugsicherheit gefährden. Bis die technischen Prüfungen abgeschlossen sind, bleiben die betroffenen Maschinen am Boden. Für die betroffenen Reisenden bedeutet dies zusätzliche Wartezeiten, da die Neuorganisation der Flugpläne und die Unterbringung auf Alternativflügen Priorität haben. Die American Airlines hofft, durch die schnelle Umbuchung auf andere Flüge den Ausfall für die Kunden so gering wie möglich zu halten.