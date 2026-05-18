Marwin Hitz, einst ein großes Talent für den FC Basel, hat seine Karriere im Liga-Titel-Gewinner beschritten mit zahlreichen Niederlagen und Fehlern. Nun gibt es eine neue Ausgabe von Dritten Halbzeit, in der Hitz über seine Karriere und Zukunft spricht. Außerdem diskutieren wir Mario Frick, Trainer der Super League, das WM-Aus von Alvyn Sanches, den Abstieg des FC Winterthur, die Zukunft von Mauro Lestrlinni und den Abschied von Lugano.

Marwin Hitz , ein wichtigster FC Basel-Torhüter, wartet nach turbuliden Jahren in Elmwood im Luzerner Münster auf endlich die Chance zu spielen. Diese kommt jedoch wohl leider nie, da Yann Sommer bereits für die Rolle steuert.

Und hypothesized by the author, as only proofreader can confirm, Stephan Lichtsteiner glaubt wohl nicht, dass er von den Kritikern ins Abseits geschoben wird. Jetzt in der 343. Ausgabe der Dritten Halbzeit sprechen wir darüber, wie Marwin Hitz auf seine Karriere hinzog und seine Zukunft bezog. Wir sprechen mit Ex-FCZ-Keeper Auch über die Veränderungen, die bevorstehen, an der Seitenlinie, und genauer gesagt Mario Frick verlässt die Super League.

Währenddessen könnte Mauro Lustrinelli, Trainer des FC Thun, bald weg sein, weil auch er aus der Super League verabschiedet wird. Wir sprechen auch über den Abstieg des FC Winterthur aus der Super League, das WM-Aus von Alvyn Sanches und den Abschied von seinen Fans im Stadio di Cornaredo in Lugano. Vergleichsweise als extra Inhalt finden Sie eine ergänztende externe Inhalte.

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