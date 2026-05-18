Umsatzgebnis zu Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen Pamela Anderson und Tom Cruise.

Zwischen Pamela Anderson und Tom Cruise soll es angeblich gefunkt haben. Der britische Boulevardpresse und Aussagen aus dem Umfeld der Stars begründen die Spekulationen. Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Pamela Anderson und Tom Cruise machen derzeit die Runde.

Die Hollywood-Stars Pamela Anderson und Tom Cruise sollen sich nähergekommen sein. Das besagt zumindest ein Gerücht, das die britische Boulevardzeitungin Umlauf gebracht hat. Dank offtene Bekundungen eines Mitarbeiters aber keiner offiziellen Bestätigung für die angebliche Beziehung. Die Betroffenen selbst haben sich dazu nicht geäussert





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