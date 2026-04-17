Zweite Sphinx in Gizeh? Spektakuläre Theorie im Netz, Zweifel bei Experten

Ein italienischer Satellitendaten-Experte behauptet, es gäbe Hinweise auf eine zweite, unterirdische Sphinx in Gizeh. Die Theorie sorgt in sozialen Medien für Furore, wird von Archäologen jedoch kritisch gesehen und als gewagte Interpretation mit dünner Faktenbasis eingestuft.

Seit rund 4500 Jahren thront die Grosse Sphinx majestätisch über dem Pyramidenplateau von Gizeh , ein stummer Wächter der altägyptischen Zivilisation und ein unbestrittenes Wahrzeichen von Weltrang. Doch was wäre, wenn diese Ikone nicht allein wäre? Die brisante These des italienischen Satellitendaten -Experten Filippo Biondi, dass es in Gizeh Hinweise auf eine zweite Sphinx geben könnte, hat in den sozialen Medien weltweit für Aufsehen gesorgt.

Doch bei näherer Betrachtung entpuppt sich diese sensationelle Behauptung als eine gewagte Interpretation, deren Faktenbasis fragwürdig erscheint und bei der Fachwelt auf deutliche Skepsis stößt. Die Grundlage für Biondis Theorie bildet eine virale Podcast-Story, in der er behauptet, Radar- und Satellitendaten deuteten auf eine verborgene, unter der Erde liegende zweite Sphinx hin. Diese Daten sollen angeblich tief in den Untergrund blicken lassen – ein Punkt, an dem die Zweifel der Fachwelt beginnen. Als weiteres Indiz wird eine jahrtausendealte Stele herangezogen, deren Darstellung von Biondi neu interpretiert wird, entgegen der etablierten wissenschaftlichen Lesart. Archäologinnen und Archäologen widersprechen hier entschieden: Weder die analysierten Daten noch die angebliche Fundstelle passen in das bekannte archäologische und geologische Verständnis des Gizeh-Plateaus. Was als potenzielle Entdeckung gefeiert wird, entpuppt sich somit als eine kontroverse Interpretation, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Die Geschichte einer zweiten Grossen Sphinx in Gizeh ist eine Behauptung, die in einem der reichweitenstärksten Podcasts der Welt eine erstaunliche Plausibilität zu gewinnen schien. Solche Formate bieten großen Ideen Raum, auch jenen, die in der etablierten Wissenschaft oft wenig Gehör finden. Während solche Thesen in Fachkreisen kaum für Aufsehen sorgen, entwickeln sie in den sozialen Netzwerken eine enorme Eigendynamik. Dort werden sie weiter zugespitzt, neu gedeutet und erreichen ein Millionenpublikum. Die Aussage, dass neben der bekannten Sphinx, der ikonischen über 4500 Jahre alten Statue mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Menschen, die als eines der berühmtesten Wahrzeichen Ägyptens gilt, eine zweite existieren soll, hätte das Potenzial, die Geschichte des berühmten Pyramiden-Plateaus nahe Kairo neu zu schreiben. Es ist nicht das erste Mal, dass Filippo Biondi mit spektakulären Thesen für Aufsehen sorgt. Spätestens im März 2025 wird er einem breiteren Publikum bekannt, wenn seine Behauptungen über angebliche Strukturen unter den Pyramiden weltweit zirkulieren. Bilder von Biondi, der im Podcast „Matt Beall Limitless“ zu Gast ist, wo spektakuläre Ideen auf ein offenes Publikum treffen, illustrieren diese Verbreitung. Die eigentliche Dynamik entfaltet sich jedoch auf Plattformen wie YouTube, TikTok und anderen sozialen Netzwerken. Dort verbreiten sich Biondis Thesen rasant, werden oft sensationeller dargestellt und erzielen millionenfache Klicks. Mit Hilfe von Radar- und Satellitendaten will sein Team Hinweise auf ein weit verzweigtes System unter dem Gizeh-Plateau entdeckt haben, das Schächte, Gänge und Kammern umfassen soll. Zylinderförmige Strukturen sollen sich angeblich unter den Pyramiden bis in eine Tiefe von 600 Metern erstrecken und in grosse, würfelförmige Räume münden. Die angeblichen Strukturen unter der Chephren-Pyramide werden als Kammern nahe der Oberfläche und tiefe Schächte dargestellt, die zu grossen Hohlräumen führen sollen. Diese Darstellungen sind spektakulär, und es kursieren teilweise noch gewagtere Visualisierungen. Biondi spricht von einer „unterirdischen Megastruktur“, vielleicht sogar einer verborgenen Stadt. Die Grundlage dieser Thesen bildet ein von Biondi entwickelter Ansatz zur Auswertung von Radardaten aus Satelliten. Diese Satelliten senden elektromagnetische Wellen zur Erde, die von der Oberfläche reflektiert werden. Laut Biondis Modell führen minimale Bodenbewegungen – verursacht durch natürliche Mikrovibrationen, Temperaturschwankungen oder Grundwasser – zu messbaren Veränderungen dieser Signale. Aus diesen Abweichungen leitet sein Team Rückschlüsse auf Strukturen tief unter der Oberfläche ab, bis in mehrere hundert Meter Tiefe. Es ist wichtig anzumerken, dass Biondi dabei keine eigenen Satelliten nutzt, sondern auf kommerzielle Daten von Systemen wie COSMO-SkyMed oder ICEYE zurückgreift. Diese liefern hochauflösende Bilder der Erdoberfläche und messen feinste Bewegungen im Millimeterbereich. Die Daten sind prinzipiell frei zugänglich, jedoch kostenpflichtig. Unabhängige Bestätigungen von Biondis Theorien fehlen gänzlich. Es gibt weder überprüfbare wissenschaftliche Studien noch konkrete archäologische Funde vor Ort, die seine Behauptungen stützen würden. AFP, in Zusammenarbeit mit GADMO, hat eine klare Schlussfolgerung gezogen: Für die spektakulären Behauptungen gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Im Gegenteil, Fachleute widersprechen dieser Interpretation deutlich. Ein zentraler Punkt ist die Reichweite von Radarsignalen: Diese dringen nur wenige Meter in festen Boden ein und nicht hunderte von Metern, wie Biondi behauptet. Auch die Idee, aus minimalen Oberflächenbewegungen komplexe Strukturen im tiefen Untergrund abzuleiten, wird von vielen als hoch spekulativ betrachtet. Ein Experte erklärt gegenüber AFP, dass Radarsignale beim Durchdringen des Bodens absorbiert werden, was die Annahme tiefer Eindringtiefe widerlegt. Für viele Expertinnen und Experten ist daher klar: Was hier als wissenschaftliche Sensation präsentiert wird, ist bislang vor allem eines – eine sehr gewagte und wissenschaftlich unbegründete Interpretation von Daten, die eine breite Öffentlichkeit erreicht, aber der kritischen Prüfung durch die etablierte Wissenschaft nicht standhält





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