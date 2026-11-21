Am sechsten Wochenende kam es in Frankreich erneut zu sozialen Unruhen. Das Innenministerium meldet 82500 Teilnehmer und 144 Festnahmen bei Gewalt in Marseille und Grenoble.

Am sechsten Wochenende in Folge sind in Frankreich soziale Proteste ausgebrochen, die sich in vielen Städten in Gewalt und Ausschreitungen verwandelten. Das französische Innenministerium teilte am Abend mit, dass bundesweit insgesamt 82.500 Demonstranten gezählt wurden. Diese Zahl markiert einen weiteren Rückgang der Teilnehmerzahlen im Vergleich zu den vorherigen Wochenenden.

Wirtschaftliche Not und Polizeigewalt im Fokus

Im Mittelpunkt der aktuellen Protestwelle steht die Forderung nach einer Stärkung der Kaufkraft der Bevölkerung. Die aus Schülerdemonstrationen für eine bessere Bildung hervorgegangene Bewegung hat sich thematisch erweitert. Auf den Transparenten und Plakaten sind neben den wirtschaftlichen Forderungen auch deutliche Slogans gegen Polizeigewalt und die Militarisierung der Sicherheitskräfte zu lesen.

Also read Mörschwil SG: Autofahrer (32) rast in vier parkierte Autos – war eine zweite Person im Wagen?

Die Organisatoren fordern höhere Löhne im öffentlichen Dienst. Zudem werden konkrete Maßnahmen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten verlangt. Auch die Bedingungen an Schulen sollen durch die Protestierenden verbessert werden. Diese Forderungen bilden den Kern der aktuellen Mobilisierung, die von verschiedenen Gruppen getragen wird.

Gewalt in Hafenstadt und Festnahmen

Die Sicherheitslage entwickelte sich an verschiedenen Orten unterschiedlich. Am Rande der Demonstrationen kam es in Grenoble, Marseille, Lille, Nantes und Lyon zu Auseinandersetzungen mit gewaltbereiten Gruppen. Das Innenministerium berichtete von Brandstiftungen, Sachbeschädigungen und versuchten Plünderungen. Insgesamt wurden 144 Menschen festgenommen.

Advertisement

Besonders angespannt war die Lage in der Hafenstadt Marseille. Hier kam es zu den heftigsten Krawallen. In der Hauptstadt Paris verlief der zentrale Demonstrationszug weitgehend friedlich. Erst am Ende der Veranstaltung griff die Polizei ein, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die 21.500 in der Hauptstadt gezählten Demonstranten blieben überwiegend gewaltfrei.

Rolle der Gelbwesten und Gewerkschaften

Initiator der wiederkehrenden Proteste an den Wochenenden ist die Gelbwestenbewegung. Diese soziale Bewegung hält Frankreich bereits seit 2018 in Atem. In den Jahren 2018 und 2019 führte die Gruppe bereits zu massiven sozialen Unruhen im ganzen Land. Die aktuelle Welle ist als Fortsetzung dieser früheren Ereignisse zu sehen.

Die Gewerkschaften unterstützen die Demonstrationen der Gelbwesten nur teilweise. Einige Verbände haben in der Vergangenheit mehrfach zu eigenen, separaten Kundgebungen mobilisiert. Diese unterschiedlichen Lager zeigen die komplexe politische Landschaft in Frankreich. Die Koordination zwischen den verschiedenen Protestgruppen bleibt begrenzt, während die Grundstimmung der Unzufriedenheit anhält.