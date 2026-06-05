Zweimal 'Falsche Polizisten' in Ins: Kantonspolizei warnt vor Telefonbetrug

Am 27. Mai 2026 erhielt ein älterer Mann aus Müntschemier einen verdächtigen Anruf. Die Anrufer forderten ihn auf, Geld bei seiner Bank abzuheben und zum Abholen bereitzustellen. Die Kantonspolizei Bern konnte im Rahmen der Ermittlungen zwei Personen angehalten werden, die im Begriff waren, das Bargeld abzuholen. Die beiden Verdächtigen befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Im Mai dieses Jahres wurden in Ins zwei Kurierfahrer angehalten, die mutmaßlich in einen versuchten Telefonbetrug durch ' Falsche Polizisten ' verwickelt waren. Die beiden Verdächtigen müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Die Kantonspolizei Bern warnt vor Telefonbetrug und gibt Tipps zur Prävention. Am 27. Mai 2026 erhielt ein älterer Mann aus Müntschemier einen verdächtigen Anruf. Die Anrufer forderten ihn auf, Geld bei seiner Bank abzuheben und zum Abholen bereitzustellen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwei Personen angehalten werden, die im Begriff waren, das Bargeld beim älteren Mann in Müntschemier abzuholen. Die beiden Männer im Alter von 23 und 34 Jahren befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen wurden unter der Leitung der kantonalen Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte aufgenommen.

Die Kantonspolizei Bern verzeichnet immer wieder Meldungen zu Telefonbetrug in verschiedenen Formen und gibt Tipps, um sich, Verwandte und Bekannte zu schützen: Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie dazu bringen wollen, Bargeld abzuheben, zu zahlen und Geld oder Wertsachen zu übergeben oder zu hinterlegen. Beenden Sie ein solches Telefongespräch, legen Sie auf und melden Sie den verdächtigen Anruf der Polizei. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, Passwörter oder Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis





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