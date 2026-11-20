Vella Campillo überlebt sieben Stunden allein in der Arizona-Wüste. Sheriff Ross Teeple und Nachbar Jay Stewart retten das Kind vor Unterkühlung im Pinal County.

Vella Campillo, ein gerade einmal zweijähriges Mädchen, ist am Dienstagabend im US-Bundesstaat Arizona unbemerkt von zu Hause verschwunden und sieben Stunden durch die kalte Wüste geirrt. Der Notfall alarmierte die Behörden in Pinal County gegen 18 Uhr, nachdem das Kind zuletzt um 17 Uhr im Wohngebiet Silver Bell Estates bei Eloy gesichtet worden war. Die Suche nach der Kleinen, die nur mit einer Windel bekleidet und ohne Schuhe im Gelände war, erwies sich als lebensrettende Mission unter extremen Bedingungen.

Schweres Finden in der kalten Wüste

Die Behörden von Pinal County mobilisierten eine massive Suchaktion mit mehr als 75 Einsatzkräften, darunter Freiwillige, Suchhunde, Helikopter und Drohnen mit Wärmebildkameras. Besonders die sinkenden Nachttemperaturen in Arizona stellten eine enorme Gefahr dar, da es in abgelegenen Gebieten im Winter schnell extrem kalt werden kann. Die geringe Körpergröße des Mädchens und ihre schwache Wärmesignatur erschwerten die Ortung durch technische Hilfsmittel erheblich. Deshalb mussten die Helfer die Suche nachts zu Fuß fortsetzen, während die Dunkelheit die Übersichtlichkeit weiter reduzierte.

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Kojoheheulen und stundenlange Suche

Der freiwillige Helfer Jay Stewart erkundete das Gelände gemeinsam mit seiner Frau Glenda und achtete dabei besonders auf ausgetrocknete Flussbetten nach kleinen Fußabdrücken. Während dieser Stundenlangen Suche hörte Stewart in der Ferne Kojoten heulen, was seine Sorge um das verschollene Kind noch weiter verstärkte. Die Umgebung war bedrohlich und die Sichtweite begrenzt, sodass jede Minute kritisch war. Stewart blieb konzentriert und durchkämmte das unwegsame Terrain systematisch, auf der Suche nach jedem Anzeichen des fehlenden Kindes.

Glücklicher Zufall bei der Rettung

Kurz nach Mitternacht entdeckte Jay Stewart das Mädchen Vella Campillo mehr als drei Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, versteckt zwischen Büschen in einer Senke der Wüste. Das Kind saß auf dem Boden, völlig durchgefroren, mit Erde und kleinen Steinen bedeckt, war aber offenbar unverletzt. Als Stewart sich mit seiner Taschenlampe umdrehte, hörte er ein Geräusch, das er als gar nicht menschlich beschrieb, bevor das Mädchen aufstand und schrie. Stewart erinnert sich daran, dass er nicht wusste, wer lauter schrie, das Kind oder er selbst, während er sie in die Arme schloss.

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Professionelle Versorgung und Dank

Sofort wickelte der Finder das unterkühlte Kind in seine Flanelljacke und verständigte den Notruf, bis Rettungskräfte eintrafen. Vella wurde vorsorglich mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht, wo sie untersucht und anschließend wieder nach Hause entlassen wurde. Sheriff Ross Teeple bedankte sich für die Bemühungen und betonte, dass alle Suchhelfer Helden seien. Das Büro des Sheriffs zeichnete Jay Stewart später für sein außerordentliches Engagement aus und bot ihm an, Ehrenmitglied des örtlichen Such- und Rettungsteams zu werden, was Stewart jedoch mit dem Hinweis ablehnte, dass alle Helfer erfolgreich waren.

Behördliche Klärung und Ausblick

Die Behörden gehen davon aus, dass das zweijährige Mädchen selbstständig weggelaufen ist, wobei es mit seiner Großfamilie in der Region lebte. Es gibt keine Hinweise auf Misshandlung oder Vorwürfe gegen die Betreuer, jedoch leiten die Behörden die üblichen Abklärungen ein und schalten die Kinderschutzbehörde ein. Der Vorfall hat die Gemeinschaft im Pinal County zusammengeführt und zeigt die Effektivität der Zusammenarbeit zwischen professionellen Rettungskräften und engagierten Nachbarn bei der Bewältigung von Notfällen in der Wildnis.