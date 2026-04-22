Zwei Vollmonde im Mai 2026: Blumenmond und Blauer Mond

Im Mai 2026 können wir gleich zwei Vollmonde bewundern: den Blumenmond am 1. Mai und den seltenen Blauen Mond am 31. Mai. Dieser Artikel erklärt die Hintergründe zu diesen Phänomenen und anderen faszinierenden Aspekten unseres Erdtrabanten.

Am 1. und 31. Mai 2026 bietet sich die seltene Gelegenheit, zwei Vollmond e innerhalb eines Monats zu beobachten. Der erste Vollmond , der sogenannte Blumenmond , wird am 1.

Mai um 19:23 Uhr seine volle Phase erreichen. Er verdankt seinen Namen der blühenden Natur im Frühling. Der zweite Vollmond, der am 31. Mai um 10:45 Uhr sein Maximum erreicht, wird als Blauer Mond bezeichnet.

Dieses Phänomen tritt nur etwa alle 2,5 bis 3 Jahre auf und leitet sich von der englischen Redewendung «once in a blue moon» ab, was so viel bedeutet wie «äußerst selten». Beide Vollmonde werden als Mikromonde erscheinen, da sich der Mond zu diesem Zeitpunkt in seiner Umlaufbahn von der Erde entfernt. Dadurch wirken sie kleiner und leuchten weniger hell als beispielsweise ein Supermond.

Ein Supermond tritt auf, wenn der Mond sich in seiner Umlaufbahn der Erde am nächsten befindet und erscheint dann größer und heller. Die Distanz des Mondes zur Erde variiert zwischen 356.400 und 406.700 Kilometern aufgrund seiner elliptischen Bahn. Ein Mond gilt als Supermond, wenn er weniger als 368.630 Kilometer von der Erde entfernt ist. Neben den Vollmonden gibt es auch andere faszinierende Mondphänomene wie Mondfinsternisse und Mondstillstände.

Eine Mondfinsternis entsteht, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht und einen Schatten auf den Mond wirft. Ein Mondstillstand tritt auf, wenn sich die Auf- und Untergangspunkte des Mondes vorübergehend nicht mehr verschieben. Die Mondphasen, von Neumond bis Vollmond und wieder zurück, entstehen dadurch, dass immer nur die Hälfte des Mondes von der Sonne beleuchtet wird und wir von der Erde aus je nach Winkel nur einen Teil der beleuchteten Seite sehen.

Die Phasen sind: Neumond, zunehmender Halbmond, zunehmender Dreiviertelmond, Vollmond, abnehmender Dreiviertelmond, abnehmender Halbmond. Eine einfache Eselsbrücke zur Unterscheidung des zunehmenden und abnehmenden Mondes ist die Form der Buchstaben «a» und «z» in Schnüerlischrift. Der Bogen des «a» ähnelt dem abnehmenden Mond, während der untere Bogen des «z» an die Sichel des zunehmenden Mondes erinnert. Der Mond umrundet die Erde in etwa 29,5 Tagen, weshalb es normalerweise einen Vollmond pro Monat gibt.

Aufgrund der Länge eines Kalendermonats kommt es jedoch alle zwei bis drei Jahre zu 13 Vollmonden





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