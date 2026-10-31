Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Maienfeld: 60-jähriger Lenker gerät auf Gegenfahrbahn

Am Freitagabend kam es bei Maienfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Autofahrer, der von der Autobahn in Richtung St. Luzisteig fuhr, geriet auf die entgegenkommende Spur und kollidierte frontal mit einem Auto, das von einer 54-Jährigen gelenkt wurde. Beide Personen wurden schwer verletzt und mussten in Spitäler gebracht werden. Die Polizei untersucht die Ursache des Unfalls, einschließlich möglicher Drogen- oder Alkoholeinwirkung auf Seiten des Verursachers.

Eine Frontalkollision zwischen zwei Autos in der Nähe des Heidibrunnen s in Maienfeld hat am Freitag zwei Verletzte gefordert. Der Rettungsdienst brachte den 60-jährigen Lenker und die 54-jährige Lenkerin ins Spital, wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Der 60-jährige Autofahrer war kurz vor 17.00 Uhr in Richtung St. Luzisteig unterwegs. Er geriet über die Fahrbahnmitte und prallte mit dem entgegenkommenden Personenwagen zusammen. Die Polizei ordnete beim Autolenker eine Blut- und Urinprobe an. Sie klärt die genauen Umstände des Unfalls ab, wie es im Communiqué heisst.

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Ein Notarzt aus Chur sowie die Rettungsdienste Chur und St. Gallen versorgten die Verletzten vor Ort. Anschliessend wurden die beiden in die Spitäler von Chur und Grabs gebracht.