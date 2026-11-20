Kurz vor 17.30 Uhr ereigneten sich in Allschwil zwei schwere Unfälle mit Fussgängern. Die Polizei Basel-Landschaft ermittelt und rät zu reflektierender Kleidung.

Zwei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Donnerstagabend, den 14. November 2024, in Allschwil. Kurz vor 17.30 Uhr kam es auf der Baslerstrasse praktisch zeitgleich zu zwei Kollisionen zwischen Personenwagen und Fussgängern. Dabei wurden beide Fussgängerinnen und Fussgänger verletzt.

Erster Unfall: Jeep übersieht Frau an Zebrastreifen

Der erste Vorfall geschah um 17.22 Uhr, als ein 76-jähriger Autofahrer mit seinem Jeep von Basel kommend auf der Baslerstrasse Richtung Dorfzentrum fuhr. Der Fahrzeuglenker übersah aus noch zu klärenden Gründen eine 37-jährige Fussgängerin, die an der Migros Ziegelei den Fussgängerstreifen überquerte. Sie wurde von dem Jeep erfasst und mehrere Meter über die Strasse geschleudert.

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Zweiter Unfall: Hyundai lenkt Fussgänger auf Binningerstrasse

Nur vier Minuten später, um 17.26 Uhr, ereignete sich der zweite Vorfall. Ein 45-jähriger Fahrer mit einem Hyundai folgte derselben Route von Basel kommend. An der Einmündung in die Binningerstrasse bog er nach links ab und übersah dabei einen 30-jährigen Mann, der die Binningerstrasse an einer Fussgängerüberquerung nutzte. Das Fahrzeug erfasste den Fussgänger.

Retter bringen Verletzte in Spital

Die Rettungsdienste versorgten beide Opfer noch vor Ort. Anschliessend wurden die verletzte 37-jährige Frau und der verletzte 30-jährige Mann in ein Spital transportiert. Die genaue Schwere der Verletzungen wurde in den vorliegenden Informationen nicht spezifiziert.

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Ermittlungen der Polizei Basel-Landschaft laufen

Die Polizei Basel-Landschaft hat zur Klärung der genauen Unfallhergänge ihre Ermittlungen aufgenommen. Für beide Vorfälle sind die genauen Gründe für das Übersehen der Fussgänger bisher noch unklar. Die Behörden führen die Untersuchungen fort, um die Umstände der Kollisionen vollständig zu rekonstruieren und rechtlich einzuordnen.

Polizei warnt vor Dämmerung und mangelnder Sichtbarkeit

Die Polizei Basel-Landschaft weist darauf hin, dass gerade in der Dämmerung und bei Dunkelheit besondere Vorsicht geboten ist. Fahrzeuglenkende erkennen Fussgängerinnen und Fussgänger oft erst spät. Daher empfiehlt die Polizei dringend, helle oder reflektierende Kleidung zu tragen, um die eigene Sichtbarkeit auf der Strasse zu erhöhen.

Ratschläge für die Sicherheit im Strassenverkehr

Neben der passenden Bekleidung appelliert die Polizei an die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer. Fussgänger sollten beim Überqueren der Strasse besonders aufmerksam sein. Auch auf ausgewiesenen Fussgängerstreifen gilt die Regel, vor dem Betreten der Fahrbahn sicherzustellen, dass herannahende Fahrzeuge tatsächlich anhalten, bevor man die Strasse betritt.