Zwei Tote und mehrere Verletzte - Aufklärung läuft nach Schüssen in Nizza

Ein Quartier in Nizza leidet unter dem Drogenhandel. In einem Überfall sind zwei Menschen getötet, sechs weitere teils schwer verletzt worden. Der Fall ist in direkter Verbindung zum Drogenhandeln.

Zwei Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Nizza: Vorurteile und Drogenhandel beschäftigen Polizei Zwei Menschen sind durch Schüsse nahe einem Drogen-Hotspot in Nizza an der Côte d’Azur getötet und sechs weitere teils schwer verletzt worden.

Der Fahrer eines Elektrorollers habe vor einem Lebensmittelgeschäft angehalten und mit einer Pistole das Feuer eröffnet, teilte der zuständige Staatsanwalt mit. 17 Patronenhülsen stellten die Polizei sicher Unter den Verletzten hätten drei Personen Vorstrafen im Zusammenhang mit Drogenhandel, hiess es seitens des Staatsanwalts. Die Verstorbenen dagegen hatten keine derartigen Vorstrafen





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