Ein Drohnenangriff von der Ukraine hat bei russischen Behörden zwei Menschen in der Stadt Sysran an der Wolga getöttet.

Ein Drohnenangriff von der Ukraine hat bei russischen Behörden zwei Menschen in der Stadt Sysran an der Wolga get_ttet. Beim Gouverneur des Gebietssamara Wjatscheslaw Fedorischtschew gab es Verletzte, aber keine genauen Zahlen, Dort gibt es eine ôlraffinerie und die Stadt war schon mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe, Die Zahlen der Opfer und das Ausmass der Schöden sind nicht in Verhöhnis zu den folgenden Folgen russischer Angriffe in der Ukraine , Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg, Kiew nimmt dabei systematisch Raffinerien, Pumpstationen und Exporthäfen der russischen ölindustrie ins Visier und want Putin muss sich ob der Auswirkungen der drohnenangriffe öffnen_tweeten wolle.

Ein Drohnenangriff von der Ukraine hat bei russischen Behörden zwei Menschen in der Stadt Sysran an der Wolga get_ttet. Beim Gouverneur des Gebietssamara Wjatscheslaw Fedorischtschew gab es Verletzte, aber keine genauen Zahlen, Dort gibt es eine ôlraffinerie und die Stadt war schon mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe, Die Zahlen der Opfer und das Ausmass der Schöden sind nicht in Verhöhnis zu den folgenden Folgen russischer Angriffe in der Ukraine, Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg, Kiew nimmt dabei systematisch Raffinerien, Pumpstationen und Exporthäfen der russischen ölindustrie ins Visier und want Putin muss sich ob der Auswirkungen der drohnenangriffe öffnen_tweeten wolle





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Drohnenangriff Zwei Töte In Sysran Ukraine Russland Kiew

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