Zwei neue Bordelle in St. Margrethen: Einsprachen wegen Lärm und Parken

Gegen zwei geplante Wohnungsbordelle in St. Margrethen wurden Einsprachen erhoben. Anwohner befürchten Lärm, Probleme beim Parkieren und Belastungen für Kinder.

Zwei weitere Baugesuche für Wohnungsbordell e in der Gemeinde St. Margrethen im Kanton St. Gallen stehen unter kritischer Beobachtung. Gegen die Projekte an der Hauptstrasse 91 und 87 sind jeweils zwei formelle Einsprache n eingegangen. Die Existenz eines bereits seit über einem Jahr bestehenden Etablissements an der Hauptstrasse 94 hat die Situation im Quartier zusätzlich angespannt.

Einsprachen gegen neue Projekte

Die Umnutzung der Räumlichkeiten an den Adressen Hauptstrasse 91 und 87 zu gewerblichen Zwecken erfordert offizielle Baubewilligungen. Die Gemeinde St. Margrethen bestätigte gegenüber Medien, dass die Frist für Einsprachen zur Hauptstrasse 91 am 29. September endete. Für das Gesuch zur Hauptstrasse 87 läuft die Frist noch bis zum 10. November. Alle eingegangenen Beschwerden stammen von berechtigten Anwohnern, was die Diskussion im Dorf weiter befeuert.

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Parkprobleme und Lärmbelästigung

Dominic, ein 33-jähriger Garagenbetreiber, der direkt neben dem bestehenden Bordell an der Hauptstrasse 94 tätig ist, hat ebenfalls Einspruch eingelegt. Sein Hauptargument betrifft die Parkplatzsituation. Er gibt an, dass Freier regelmäßig auf seinen privaten Stellplätzen parken, was ihn und seine Schwester stark belastet. Zudem befürchtet er eine Zunahme von Menschen, die nachts an der Straße herumlungern könnten. Diese Punkte hat er schriftlich dargelegt.

Sorge um Kinder und Sauberkeit

Gemeindepräsident Armin Hanselmann fasst die Gründe der Einsprachen zusammen. Neben den Parkierungsfragen spielen Belästigungen durch Lärm eine zentrale Rolle. Auch die Sicherheit des Schulwegs für Kinder sowie das Thema Littering werden von den Bewohnern als wesentliche Bedenken genannt. Hanselmann betonte, dass die Baugesuche entsprechend den gesetzlichen Vorgaben öffentlich ausgeschrieben wurden. Man warte nun den Abschluss der Fristen ab, bevor beide Gesuche gemeinsam besprochen werden.

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Vielstimmige Reaktionen im Ort

Nicht alle Anwohner äußern sich negativ oder gehen formal vor. Eine 52-jährige Bewohnerin berichtet, dass sie vom bestehenden Betrieb kaum etwas mitbekommt. Sie beschreibt die Betreiber als anständige Leute und war erst zu Beginn nicht einmal bewusst, wo sich das Etablissement befindet. Auch wenn sie hofft, dass die neuen Betriebe ähnlich unauffällig verlaufen, wünscht sie sich insgesamt weniger Erotikangebote im Quartier.

Kontroverse Ansichten zur Standortwahl

Andere Bürger teilen die Kritik an der Lage. Jessica, 33, findet die Planung absurd und bevorzugt solche Betriebe in Industriegebieten statt an einer Hauptstraße oder in Wohnzonen. Silvia, 46, sieht dies differenzierter und favorisiert regulierte Angebote gegenüber Straßenprostitution. Eine 22-Jährige hingegen empfindet die Entwicklung als traurig und hält bereits ein einzelnes Bordell für zu viel. Die Debatte zeigt die komplexe gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema.