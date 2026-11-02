Zwei Millionen Schweizer leiden unter Smartphonesucht und Nomophobie

Eine neue Comparis-Studie zeigt: Fast ein Drittel der Schweiz hat Anzeichen von Smartphonesucht. Besonders junge Erwachsene und Westschweizer sind betroffen. Mehr Details hier.

Fast ein Drittel der Schweiz er Bevölkerung zeigt deutliche Anzeichen einer Smartphonesucht. Diese erschreckende Zahl entspricht hochgerechnet mehr als zwei Millionen Menschen in der Schweiz, wie das Preisvergleichsportal Comparis am Dienstag bekannt gab. Die Studie deckt dabei nicht nur die Abhängigkeit vom Gerät selbst auf, sondern auch die tiefe Verwurzelung der sogenannten Nomophobie in der Gesellschaft.

Häufigkeit und Altersgruppen der Abhängigkeit

Die Altersstruktur der Betroffenen ist sehr unterschiedlich verteilt. Besonders oft sind 16- bis 35-Jährige von der Abhängigkeit betroffen. Fast die Hälfte dieser Gruppe weist deutliche Anzeichen von Nomophobie auf. Vier von zehn jungen Erwachsenen zeigen demnach klare Symptome, und weitere acht Prozent weisen sogar ausgeprägte Anzeichen auf. Bei den 36- bis 55-Jährigen liegt der Anteil derer mit deutlichen Anzeichen bei knapp einem Drittel. Bei den über 56-Jährigen ist es knapp jeder Fünfte. Die Daten zeigen, dass die digitale Bindung mit zunehmendem Alter nachlässt, aber bei jungen Erwachsenen extrem stark ist.

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Regionale Unterschiede in West- und Ostschweiz

Ein signifikanter Unterschied zeigt sich zwischen den Sprachregionen. Während in der französischsprachigen Schweiz 37 Prozent der Befragten deutliche Anzeichen von Nomophobie aufweisen, sind es in der Deutschschweiz nur 28 Prozent. Dies spiegelt den klaren Röstigraben beim Handy-Entzug wider. Digitale Nutzungsgewohnheiten unterscheiden sich hier deutlich. Menschen in der Westschweiz nutzen Soziale Medien und digitale Angebote zur Information und Unterhaltung intensiver als die Deutschschweizer Bevölkerung. Bei einzelnen Symptomen ist der Unterschied noch grösser. So werden 42 Prozent der Westschweizer unruhig beim Gedanken, mindestens 24 Stunden ohne Smartphone zu sein. In der Deutschschweiz sind es nur 29 Prozent.

Expertenanalyse der digitalen Gewohnheiten

Der Digital-Experte Jean-Claude Frick ordnete die Studienergebnisse im Kontext unterschiedlicher digitaler Nutzungsgewohnheiten ein. Die Daten belegen, dass die digitale Infrastruktur und die kulturelle Akzeptanz der ständigen Erreichbarkeit regional variieren. Diese Unterschiede führen dazu, dass Westschweizer stärker unter dem Druck stehen, immer online sein zu müssen. Die Intensität der Nutzung von Soziale Medien trägt wesentlich zu den höheren Raten der Nomophobie bei. Dies zeigt, dass kulturelle Faktoren eine Rolle bei der Entstehung der Abhängigkeit spielen.

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Konkrete Symptome und Auslöser der Sucht

Die Abhängigkeit zeigt sich am häufigsten in der dauernden Überprüfung des Smartphones, um keine Nachrichten oder Anrufe zu verpassen. Dies ist der primäre Verhaltensindikator bei der Hälfte der Befragten. An zweiter Stelle mit 35 Prozent folgt der Stress, wenn das Smartphone nicht mitgeführt wird. Direkt dahinter, mit 34 Prozent, nannten die Befragten die Nervosität bei tiefem Akkustand. Diese Symptome definieren die Nomophobie als die Angst oder das Unbehagen, ohne Smartphone oder ohne Mobilfunkverbindung zu sein. Nahezu alle Jugendlichen und Erwachsenen in der Schweiz besitzen mindestens ein Gerät, was die Verfügbarkeit als Haupttreiber dieser Phänomene bestätigt.

Methodik und Erhebungszeitraum der Studie

Die Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag von Comparis im September 2026 durchgeführt. Die Datenerhebung bezog sich auf 1027 Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren. Diese wurden in allen Regionen der Schweiz repräsentativ befragt. Die Stichprobe ist gross genug, um statistisch signante Aussagen über die gesamte Bevölkerung zu treffen. Die Ergebnisse bieten somit ein verlässliches Bild der aktuellen digitalen Gesundheitslage in der Schweiz. Die Datenlage erlaubt Rückschlüsse auf die langfristige Entwicklung der digitalen Abhängigkeit in der jungen Generation.