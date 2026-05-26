Zwei Kosovaren mit gestohlenen Kontrollschildern, Waffen und Einbruchswerkzeug in Schwyz und Zürich festgenommen

Gemeinsame Kontrollen von Kantonspolizeien Schwyz und Zürich führen zur Festnahme zweier Männer, die illegal in der Schweiz waren und mit gestohlenen Kennzeichen, einer Faustfeuerwaffe, Sturmmasken und Einbruchswerkzeug unterwegs waren. Die Staatsanwaltschaft leitet ein Strafverfahren ein.

In einer koordinierten Laueraktion der Kantonspolizeien Schwyz und Zürich wurden am frühen Samstagmorgen zwei Männer festgenommen, die mit einem Lieferwagen unterwegs waren, der mit gestohlenen Kontrollschildern bestückt war.

Die Patrouillen kontrollierten den Lastwagen auf der Autobahn A3, als sie auffällige Kennzeichen bemerkten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs, das von einem 27‑jährigen Fahrer und einem 26‑jährigen Beifahrer gesteuert wurde, stießen die Beamten auf eine Reihe von illegalen Gegenständen: eine Faustfeuerwaffe, mehrere Sturmmasken, Einbruchswerkzeug und natürlich die zuvor erbeuteten Kontrollschilder. Die Entdeckung löste sofort ein weiterführendes Ermittlungsverfahren aus. Der 26‑jährige Mitfahrer, kosovarischer Staatsangehöriger, befand sich illegal im Staatsgebiet der Schweiz und war bereits im internationalen Fahndungsregister aufgeführt.

Die Staatsanwaltschaft Schwyz eröffnete gegen die beiden Verdächtigen ein Strafverfahren und beantragte beim Zwangsmassnahmengericht die Anordnung von Untersuchungshaft. Gemeinsam mit der Kantonspolizei Schwyz prüft die Staatsanwaltschaft nun, ob die beiden auch in weitere Straftaten verwickelt sind, darunter mögliche Verbindungen zu organisierten Einbruchsbeteiligungen oder die Weitergabe von gestohlenen Kennzeichen an Dritte. Für beide Beschuldigten gilt nach Schweizer Recht die Unschuldsvermutung, doch die vorliegenden Beweismittel - insbesondere die gefundene Schusswaffe und das professionelle Einbruchswerkzeug - erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung deutlich.

Die Behörden betonten, dass solche kombinierten Aktionen, bei denen gestohlene Fahrzeugkennzeichen zusammen mit Waffen und Einbruchsausrüstung transportiert werden, ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko darstellen. Sie riefen die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Fahrzeuge unverzüglich zu melden und betonten die Wichtigkeit grenzübergreifender Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Polizeikräften. In den nächsten Tagen sollen weitere Straftaten im Zusammenhang mit den beschlagnahmten Gegenständen aufgeklärt werden. Die Kantonspolizeien Schwyz und Zürich planen zudem, ihre Kontrollen auf den Hauptverkehrsadern zu intensivieren, um ähnlichen kriminellen Netzwerken frühzeitig zu begegnen.

Die Öffentlichkeit wird gebeten, wachsam zu bleiben und jede Beobachtung, die auf illegale Aktivitäten hindeutet, den Behörden zu melden. Darüber hinaus wurden in den Medien Informationen über die neue 20‑Minuten-App verbreitet, die regionale Neuigkeiten aus Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden per Push‑Benachrichtigung auf das Smartphone liefert. Die App soll die Bürger schnell über aktuelle Ereignisse informieren und zudem über soziale Kanäle wie Instagram vernetzt werden.

Abschließend wurde erwähnt, dass Justin Arber, geboren 1999, seit 2022 als Redaktor am Newsdesk tätig ist und gelegentlich die Schichtleitung im Früh‑ und Spätdienst übernimmt





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