Zwei Kinder nach fast fünf Jahren wieder aufgetaucht - Mutter hatte sie wegen Corona-Maßnahmen entführt

Zwei Kinder aus Brandenburg sind nach fast fünf Jahren des Verschwindens wohlbehalten zurückgekehrt. Ihre Mutter hatte sie im August 2021 mitgenommen, da sie die Corona-Maßnahmen ablehnte. Während der Abwesenheit besuchten die Kinder keine Schule und hatten keinen Krankenversicherungsschutz.

Zwei Kinder aus Brandenburg sind nach fast fünf Jahren des Verschwinden s wieder aufgetaucht. Ihre Mutter , K. S., hatte sie im August 2021 mitgenommen. Als Auslöser für ihre Entscheidung gab sie ihren Widerstand gegen die Coronamaßnahmen an, insbesondere gegen die Quarantäneregeln, die sie als Einschränkung ihrer Freiheit empfand.

Die Kinder waren zum Zeitpunkt des Verschwindens sieben und acht Jahre alt. Die Mutter hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem sie ihre Beweggründe schilderte. Ohne rechtliche Grundlage entzog sie die Kinder ihrem familiären Umfeld und tauchte mit ihnen unter. Die Polizei hatte den Fall kürzlich erneut öffentlich gemacht, woraufhin sich die Mutter vergangenen Freitag auf dem Polizeirevier in Seelow, etwa 70 Kilometer östlich von Berlin, meldete.

Die Kinder sind nach Polizeiangaben wohlauf. Die Identität der inzwischen fünf Jahre älteren Geschwister konnte zweifelsfrei festgestellt werden. Während der gesamten Zeit des Verschwindens besuchten die Kinder keine Schule. Ärztliche Untersuchungen sind seit 2021 nicht dokumentiert.

Zudem soll seit 2023 offenbar kein Krankenversicherungsschutz mehr für die Familie bestanden haben. Die Spuren der Familie führten die Ermittler an verschiedene Orte. Kontobewegungen aus dem März 2023 wiesen nach Chemnitz, rund 300 Kilometer südlich von Seelow. Zwischenzeitliche Hinweise deuteten darauf hin, dass sich die drei im Frühjahr 2023 auf einem Bauernhof in Buggenhagen, etwa 200 Kilometer nördlich von Seelow, aufgehalten haben könnten.

Zuletzt wurde ein Aufenthalt im Raum Frankfurt (Oder) vermutet. Die Mutter und die Kinder lebten also über mehrere Jahre an wechselnden Orten, teilweise offenbar versteckt, ohne reguläre schulische oder medizinische Betreuung. Der Fall wirft zahlreiche Fragen auf, insbesondere zum Schutz der Kinder und zur Handlungsfähigkeit der Behörden. Die lange Zeit ohne Schulbesuch und ohne Krankenversicherung stellt eine erhebliche Gefährdung des Kindeswohls dar.

Die Motive der Mutter, sich und die Kinder über fast fünf Jahre zu isolieren, sind im Kern politisch motiviert, basierend auf einer radikalen Ablehnung der staatlichen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Dies zeigt, wie extremistisches Gedankengut und Verschwörungserzählungen Familien auseinanderbrechen und die Kinder schwer schädigen können. Die Behörden müssen nun prüfen, ob weitere Verfahren eingeleitet werden, etwa wegen Kindesentzug oder Verletzung der Fürsorgepflicht.

Zugleich ist es ein Beispiel dafür, dass intensive polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit und akribische Ermittlungen letztlich zum Erfolg führen können, auch wenn der Weg lang ist. Die Gesundheit der Kinder ist zwar intakt, aber die psychischen und sozialen Folgen der Isolierung werden möglicherweise erst später sichtbar. Die Gesellschaft muss sich mit den tieferen Ursachen solcher extremistischen Abkehr von staatlichen Strukturen auseinandersetzen, um solche Fälle künftig zu verhindern.

Es bleibt zu hoffen, dass die Familie nun die notwendige Unterstützung erhält, um einen stabilen Alltag wiederaufzubauen





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