Zwei Jugendliche töteten in San Diego eine Moschee und drei Menschen.

Ein Polizeichef gab an, dass der Angriff gegen eine Moschee in San Diego als Hassverbrechen eingestuft wird. Dabei wurden drei Menschen getötet (der Täter, ein Sicherheitsmitarbeiter und ein Landschaftsgärtner), bevor sie sich töteten. Es gab noch eine weitere 'Schusshandlung' später, in dem ein Landschaftengärtner ermittelt. Aber dieser wurde unverletzt.

Zwei Jugendliche haben an einer Moschee in San Diego das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet (18. Mai 2026). Ein Polizeichef behauptet, dass der Angriff als Hassverbrechen eingestuft wird, da befürchtet wird, dass behindliche Faktoren die Täter dazu trieben.

Derzeit ist unklar, was diese Faktoren sind. Einige Jahre zuvor war es bereits ein anderer islamfeindlicher Anschlag, bei dem eine Person getötet wurde. Der Gouverneur wird auf die Lage und die Ereignisse aufmerksam machen. Die Polizei hielt die Täter in einem nahegelegenen Fahrzeug fest, das auf einer Strasse stand.

Unter den Toten war ein Sicherheitsmitarbeiter einer Moschee, der reportedly 'eine entscheidende Rolle' bei dem Schutz vor einem viel schlimmeren Angriff spielte. Es gab noch eine weitere Verletzte, der Landschaftsgärtner. Er wurde aber unverletzt davonbehalten





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