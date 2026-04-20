Zwei Festnahmen nach Garageneinbrüchen in Steinhausen

Nach gewaltsamen Einbrüchen in Garagenbetriebe in Steinhausen konnte die Zuger Polizei zwei Tatverdächtige in der Stadt Zug festnehmen. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt.

In den frühen Morgenstunden des Samstags, dem 18. April 2026, wurde die Ruhe im Gewerbegebiet an der Sumpfstrasse in Steinhausen durch kriminelle Aktivitäten jäh gestört. Kurz nach Mitternacht erreichten die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei mehrere Notrufe, die auf verdächtige Beobachtungen in der unmittelbaren Umgebung hindeuteten.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen vor Ort ein und mussten feststellen, dass sich zwei unbekannte männliche Täter gewaltsam Zugang zu gleich zwei dort ansässigen Garagenbetrieben verschafft hatten. Die Ermittler vor Ort stellten schnell fest, dass die Einbrecher zwar massiven Sachschaden an Türen und Sicherheitseinrichtungen anrichteten, welcher auf mehrere tausend Franken geschätzt wird, jedoch glücklicherweise kein Diebesgut mitnehmen konnten. Vermutlich wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört oder fanden nicht die gewünschten hochwertigen Objekte vor. Dank einer sofort eingeleiteten und koordinierten Grossfahndung im gesamten Kantonsgebiet gelang es den Beamten, nur kurze Zeit später bei einer Bushaltestelle im Stadtgebiet von Zug zwei verdächtige Personen anzuhalten. Die beiden Männer, im Alter von 23 und 35 Jahren, wiesen signifikante Übereinstimmungen mit den zuvor abgegebenen Täterbeschreibungen auf. Die Polizei nahm die beiden Männer umgehend fest und verbrachte sie für weitere Abklärungen auf den Polizeiposten. Unter der Federführung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug laufen nun tiefgreifende Ermittlungen. Es wird derzeit intensiv geprüft, ob die beiden Festgenommenen für weitere Delikte in der Region verantwortlich gemacht werden können. Die Staatsanwaltschaft hat zudem beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht den Antrag auf Untersuchungshaft für beide Beschuldigten gestellt, um eine Fluchtgefahr zu unterbinden und die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Dieser Vorfall nimmt die Polizei zum Anlass, um erneut eindringlich vor der steigenden Gefahr von Einbrüchen in Garagen und Autohäuser zu warnen. Oftmals zielen die Täter gezielt auf leistungsstarke Fahrzeuge oder den Diebstahl von Fahrzeugschlüsseln ab. Um sich vor solchen Übergriffen zu schützen, sollten Unternehmer und Privatpersonen proaktiv handeln. Die Zuger Polizei empfiehlt eine Kombination aus physischen und elektronischen Schutzmassnahmen. Dazu gehört in erster Linie eine gute Ausleuchtung des gesamten Areals durch Bewegungsmelder und helle Leuchtmittel. Physische Barrieren wie Poller oder verstärkte Tore erschweren das Eindringen massiv. Zudem sollten Sicherheitssysteme wie Alarmanlagen und Überwachungskameras installiert werden, die im Alarmfall direkt auf unbefugtes Betreten hinweisen. Auch die einfache Massnahme, hochwertige Fahrzeuge so zu parkieren, dass sie nicht sofort abtransportiert werden können, leistet einen wesentlichen Beitrag zur Prävention. Regelmässige Wartungen der mechanischen Sicherungen an Türen und Fenstern bleiben das Fundament eines jeden Sicherheitskonzepts





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