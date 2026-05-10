Die Vereinigten Staaten weisen zwei Entwicklungen im Iran auf, die Donald Trump nicht gefallen dürften. Zunächst ist die Annahme, dass der prominente schiitische Theoretiker und EinflussModschtaba Chamenei im Koma sei und Einfluss auf die Verhandlungen mit dem Westen habe. Andererseits ist die Führung iransich dennochfragmentiert. Des Weiteren haben die US-Geheimdienste die Zahl der iranischen Raketenabschussrampen, die den Angriffsuricht bestanden haben, nach oben korrigiert. Zuvor gingen die Geheimdienste davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Raketenintakt sei, nun sprechen sie von zwei Dritteln, da der Iran den Waffenstillstand nutzt, um sich militärisch zu erholen.

US-Geheimdienstinformationen weisen auf zwei Entwicklungen im Iran hin, die Trump nicht gefallen dürften. Erstererichsen Modschtaba Chamenei sei im Koma und wird nun angenommen, dass er Einfluss auf die Verhandlungen nehme.

Andererseits sei die Führung trotzdemfragmentiert. Zweitens korrigierten die US-Geheimdienste die Anzahl der iranischen Raketenabschussrampen, die den Angriffüberstanden haben, nach oben. Bereits zuvor gingen die Geheimdienste davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Rampen intakt seien. Nun sprechen sie von zwei Dritteln.

Das habe auch damit zu tun, dass der Iran die Waffenruhe nutzt, um sich militärisch zu erholen, wie CNN berichtet. Chamenei an Grundsatzentscheidungen beteiligt Den Geheimdienst-Berichten zufolge sei die Machtkonzentration innerhalb des mittlerweile zersplitterten iranischen Regimes nach wie vor unklar. Modschtaba Chamenei sei jedoch massgeblich daran beteiligt, die Verhandlungen mit den USA zu lenken. Chamenei tritt jedoch nur mit jenen in Kontakt, die ihn persönlich besuchen, oder verschickt Nachrichten per Boten, so mehrere geheimdienstliche Quellen zur CNN.

Allerdings gibt es Zweifel darüber, ob nicht einige Akteure nur vorgeben Chamenei getroffen zu haben, um seine Autorität zunutze zu machen.

'Das System hebt Modschtabas Beteiligung bewusst hervor, um die endgültige Zustimmung zu wichtigen Grundsatzentscheidungen zu erhalten', schätzt Ali Vaez, Iran-Projektleiter bei der International Crisis Group, gegenüber CNN ein. Er würde aber nicht in die Verhandlungsstrategie einbezogen werden. Hardliner-Gruppe kämpft gegen Verhandlungen Das Tagesgeschäft bei den Verhandlungen würden hochrangige Vertreter der Islamischen Revolutionsgarden und der Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf übernehmen.

Ghalibaf ist ein früherer Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden und hatte eine wichtige Rolle in der gewaltvollen Niederschlagung von Studentenprotesten gespielt. Allerdings gibt es eine noch radikalere Gruppe, die die Verhandlungen erschwert. Laut Beobachtern übt die 'Front der Ausdauer' in Medien, Parlament und auf der Strasse Druck auf die iranischen Unterhändler aus, die Gespräche mit den USA abzubrechen. Die Fraktion gilt als so radikal, dass selbst Hardliner innerhalb des konservativen Establishments im Iran sie als Randgruppe betrachten.

Dennoch ist 'Jebhe-ye Paydari' in einigen der einflussreichsten Machtzentren des Iran verankert, wie CNN berichtet





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Iran Donald Trump Chamenei Fragmented Leadership Front Of Endurance Jehye-E-Paydari

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