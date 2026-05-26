Zwei Brüder aus Colmar dürfen von Portugal nach Frankreich zurückgebracht werden

Die französischen Behörden haben entschieden, die beiden ausgesetzten Brüder aus Colmar in ihr Heimatland Frankreich zurückzubringen. Die Kinder werden den Sozialdiensten in Colmar übergeben und die Behörden prüfen, ob Familienmitglieder oder Dritte für eine Betreuung geeignet sind.

Zwei ausgesetzte Brüder aus Colmar dürfen von Portugal nach Frankreich zurückgebracht werden. Die französischen Behörden übergeben die Kinder den Sozialdiensten in Colmar und prüfen, ob Familienmitglieder die Betreuung übernehmen können.

Mutter und Stiefvater sitzen in Untersuchungshaft; der leibliche Vater wartet auf die Genehmigung, seine Söhne abzuholen. Die Kinder wurden in einer französischsprachigen Pflegefamilie untergebracht, nachdem sie weinend an einer Landstraße von einem aufmerksamen Autofahrer in Obhut genommen wurden. Die Mutter und der Stiefvater sitzen in Untersuchungshaft, aber der Grund für das Aussetzen der Kinder ist noch unklar. Der leibliche Vater sagte, dass er nur noch eine Frage von Tagen sei, bis er seine Kinder wiedersehe.

Er warte auf die Zustimmung der Behörden, um seine Söhne abzuholen. Die Kinder müssen nach dem Drama wieder zu sich finden und der Vater will nicht mit Hass oder Beleidigungen reagieren, trotzdem das Geschehen schwerwiegend und zutiefst schockierend ist





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