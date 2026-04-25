Zuwanderung in die Schweiz: Herausforderungen und Lösungsansätze

Nationalrat Michael Götte (SVP) kritisiert die Auswirkungen der hohen Zuwanderung in die Schweiz und fordert eine flexiblere Migrationspolitik im Kontext der Personenfreizügigkeit. Er betont die Belastung der Infrastruktur und den Druck auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Der St. Galler Nationalrat Michael Götte von der Schweiz erischen Volkspartei ( SVP ) nimmt in einem Gastbeitrag Stellung zur aktuellen Debatte rund um die Nachhaltigkeitsinitiative und die damit verbundenen Herausforderungen der Zuwanderung in die Schweiz .

Die Zahlen für das Jahr 2025 zeigen eine bemerkenswerte Zuwanderungsrate von rund 200.000 Personen. Diese Zahl setzt sich aus verschiedenen Kategorien zusammen: Etwa 165.000 Personen sind im Rahmen der regulären Zuwanderung eingereist, 25.000 haben ein Asylgesuch gestellt und weitere 13.000 Personen erhielten Schutzstatus S aufgrund der Situation in der Ukraine. Betrachtet man den Wanderungssaldo der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung, so ergibt sich eine jährliche Nettozuwanderung, die erhebliche Auswirkungen auf die Schweizer Gesellschaft hat.

Die Folgen dieser Entwicklung sind vielfältig und bereits deutlich spürbar. Die bestehende Infrastruktur, das Gesundheitswesen und das Bildungssystem stehen unter zunehmendem Druck, da sie mit der steigenden Bevölkerungszahl Schritt halten müssen.

Darüber hinaus wird der gesellschaftliche Zusammenhalt auf die Probe gestellt. Diese Beobachtungen sind nicht neu und bedürfen keiner ausführlichen Erläuterung.

Jedoch ist es wichtig, die Situation nicht einseitig zu betrachten. Ebenso zentral ist die Erkenntnis, dass die Schweiz nur in begrenztem Umfang die Möglichkeit hat, die Zuwanderung zu steuern. Diese Einschränkung ist eine direkte Konsequenz der Personenfreizügigkeit, die als eine der Grundfreiheiten der Europäischen Union in das Schweizer Recht übernommen wurde. Die Debatte um die Nachhaltigkeitsinitiative muss daher auch die Frage nach der Gestaltung der Zuwanderungspolitik im Kontext der Personenfreizügigkeit berücksichtigen.

Es geht nicht nur um die Anzahl der Zuwanderer, sondern auch um die Rahmenbedingungen, die eine erfolgreiche Integration ermöglichen und die Belastung der öffentlichen Dienstleistungen minimieren. Ein Vergleich der Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz mit anderen europäischen Ländern verdeutlicht die besondere Situation. Während die Schweiz in den letzten 25 Jahren ein Wachstum von rund 25 Prozent verzeichnete, lag der Anstieg in Deutschland im selben Zeitraum bei unter 2 Prozent.

Trotz dieser unterschiedlichen Ausgangslagen und dem daraus resultierenden unterschiedlichen Druck auf die Infrastruktur und das soziale System, gilt im Rahmen der Personenfreizügigkeit für beide Länder weitgehend dasselbe Regelwerk. Dies erscheint wenig sachgerecht und wirft die Frage auf, ob diese Regelung politisch zielführend ist. Ein tragendes Prinzip des Rechtsstaates besagt, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss. Dieses Prinzip sollte auch in der Migrationspolitik Anwendung finden.

Nationale Gesetzgebungen müssen die Möglichkeit haben, auf spezifische Herausforderungen flexibel zu reagieren und die Zuwanderungspolitik an die jeweiligen nationalen Gegebenheiten anzupassen. Die aktuelle Situation erfordert eine differenzierte Betrachtung und eine Anpassung der Rahmenbedingungen, um die Vorteile der Zuwanderung zu nutzen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen zu minimieren. Es ist entscheidend, eine Balance zwischen den Interessen der einheimischen Bevölkerung und den Bedürfnissen der Zuwanderer zu finden, um einen nachhaltigen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten.

Die Nachhaltigkeitsinitiative bietet hierfür einen wichtigen Anlass zur Diskussion und zur Entwicklung neuer Lösungsansätze





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