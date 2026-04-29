Zusatzkredit von 2,7 Millionen Franken für Hochwasserschutz in Brienz empfohlen

Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) des Grossen Rates empfiehlt die Genehmigung eines Zusatzkredits von 2,7 Millionen Franken zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in Brienz und den umliegenden Gemeinden aufgrund einer unerwarteten Verschlechterung des Zustands der Schutzbauten im Lammbachgraben.

Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) des Grossen Rates des Kantons Bern hat eine dringende Empfehlung für die Genehmigung eines Zusatzkredit s in Höhe von rund 2,7 Millionen Franken für den Hochwasserschutz in Brienz und den umliegenden Gemeinden ausgesprochen.

Diese Empfehlung folgt einer unerwarteten Verschlechterung des Zustands der bestehenden Schutzbauten im Lammbachgraben, die eine umfassendere und kostspieligere Instandsetzung und Stabilisierung erfordert als ursprünglich geplant. Die Kommission ist überzeugt, dass die zusätzliche Finanzierung unerlässlich ist, um die Sicherheit der Bevölkerung und die Integrität der Infrastruktur in den betroffenen Gemeinden – Brienz, Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz – zu gewährleisten. Die Entscheidung über diesen Zusatzkredit wird in der kommenden Sommersession des Grossen Rates getroffen werden.

Die ursprünglichen Hochwasserschutzmassnahmen im Lammbachgraben, einschliesslich des Baus eines Geschiebesammlers im Jahr 2021, waren darauf ausgelegt, grössere Mengen an Gestein und Sediment zurückzuhalten und somit das Risiko von Hochwasserereignissen zu minimieren. Der Geschiebesammler, der sich zu diesem Zeitpunkt im Bau befand, stellte bereits einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Hochwasserschutzes dar.

Allerdings haben nun detaillierte Untersuchungen und Inspektionen ergeben, dass der Zustand der bestehenden Sperren und Schutzbauten im Lammbachgraben sich deutlich schneller und stärker verschlechtert hat als erwartet. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter die zunehmende Intensität von Niederschlägen und die komplexen geologischen Bedingungen in der Region. Die BaK betont, dass die notwendigen Reparaturen und Stabilisierungsarbeiten nicht aufgeschoben werden können, da ein Versagen der Schutzbauten katastrophale Folgen für die betroffenen Gemeinden haben könnte.

Die Kommission hat sich intensiv mit den technischen Details und den Kostenabschätzungen auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass der Zusatzkredit von 2,7 Millionen Franken die wirtschaftlichste und effektivste Lösung darstellt, um den Hochwasserschutz langfristig zu sichern. Ein wesentlicher Faktor, der zu den erhöhten Baukosten beiträgt, ist die teilweise schwierige Erreichbarkeit der Schutzbauten im Lammbachgraben. Dies erschwert die Durchführung der Reparaturarbeiten und erfordert den Einsatz spezieller Ausrüstung und Techniken, was wiederum die Kosten in die Höhe treibt.

Die BaK hat jedoch betont, dass die Sicherheit der Arbeiter und die Qualität der Ausführung oberste Priorität haben. Es ist daher unerlässlich, dass die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden und dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die Kommission hat auch die Verwaltung aufgefordert, die Kosten transparent darzulegen und sicherzustellen, dass die Mittel effizient und zweckmässig eingesetzt werden.

Darüber hinaus soll die Verwaltung regelmässig über den Fortschritt der Arbeiten berichten und den Grossen Rat über alle wesentlichen Entwicklungen informieren. Die BaK ist sich bewusst, dass die Bewilligung eines Zusatzkredits eine zusätzliche finanzielle Belastung für den Kanton darstellt. Sie ist jedoch davon überzeugt, dass die Investition in den Hochwasserschutz eine notwendige und verantwortungsvolle Massnahme ist, um die Sicherheit und das Wohlergehen der Bevölkerung zu gewährleisten und langfristige Schäden zu vermeiden.

Die Kommission appelliert an den Grossen Rat, die Empfehlung zu unterstützen und den Zusatzkredit zu genehmigen, damit die dringend notwendigen Arbeiten so bald wie möglich beginnen können. Die Situation erfordert schnelles Handeln, um die Gemeinden Brienz, Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz vor den verheerenden Auswirkungen eines Hochwassers zu schützen





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