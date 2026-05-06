Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw auf der A4 in Schaffhausen führt zu Verkehrsbehinderungen

Am 6. Mai 2026 kam es auf der A4 in Schaffhausen zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Niemand wurde verletzt, aber der Verkehr wurde stark behindert. Der Fäsenstaubtunnel war komplett gesperrt, während der Cholfirsttunnel und die Galerie Schönenberg nur einspurig befahrbar waren. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Am Mittwochmittag, dem 6. Mai 2026, ereignete sich auf der Auto bahn A4 in der Stadt Schaffhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Personenwagen. Glücklicherweise blieb dieser Vorfall ohne Verletzte, führte jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr, als ein 41-jähriger tschechischer Lkw-Fahrer auf der Schrägseilbrücke in Richtung Thayngen unterwegs war. Gleichzeitig fuhr ein 75-jähriger deutscher Autofahrer von der Mühlenstraße über die entsprechende Zufahrt auf die A4. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Trotz des Zusammenstoßes wurden keine Personen verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im fünfstelligen Frankenbereich.

Die Unfallfahrzeuge mussten von einem privaten Bergungsunternehmen abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde der Fäsenstaubtunnel der A4 vollständig für den Verkehr gesperrt.

Zudem waren der Cholfirsttunnel und die Galerie Schönenberg nur einspurig befahrbar, was zu erheblichen Staus führte. Die Polizei ermittelt noch zu den genauen Ursachen des Unfalls. Die betroffenen Fahrspuren konnten nach etwa zwei Stunden wieder freigegeben werden. Die Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, in Zukunft besonders vorsichtig zu fahren und auf die Einhaltung der Verkehrsregeln zu achten.

Die Unfallstelle wurde von den Einsatzkräften gründlich gesichert und untersucht, um mögliche weitere Gefahrenquellen auszuschließen. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der Lage der Fahrzeuge und der Verkehrsführung als besonders aufwendig. Die betroffenen Fahrer wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst entlassen und konnten den Unfallort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen. Die Kosten für die Bergung und die Reparatur der Fahrzeuge werden von den jeweiligen Versicherungen übernommen.

Die Autobahnpolizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, im Bereich der Unfallstelle besonders aufmerksam zu fahren und die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Die Sperrung der Fahrspuren führte zu erheblichen Verzögerungen im Berufsverkehr und sorgte für lange Wartezeiten. Die Polizei bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld und Verständnis während der Sperrung. Die Unfallstelle wurde nach Abschluss der Ermittlungen vollständig geräumt und der Verkehr konnte wieder normal fließen.

Die Behörden betonen die Wichtigkeit von defensivem Fahren und der Einhaltung der Verkehrsregeln, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Die betroffenen Fahrer wurden nach dem Unfall von den Einsatzkräften betreut und konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Unfallort verlassen. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der Lage der Fahrzeuge und der Verkehrsführung als besonders aufwendig. Die betroffenen Fahrspuren konnten nach etwa zwei Stunden wieder freigegeben werden.

Die Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, in Zukunft besonders vorsichtig zu fahren und auf die Einhaltung der Verkehrsregeln zu achten. Die Unfallstelle wurde von den Einsatzkräften gründlich gesichert und untersucht, um mögliche weitere Gefahrenquellen auszuschließen





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