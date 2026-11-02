Zürich Zoo: Pantanal-Refugium eröffnet für bedrohte Arten

Der Zoo Zürich hat das erste Refugium des neuen Pantanal-Lebensraums eröffnet. Hyazintharas und Sonnensittiche beziehen ihre neuen Gehege zur Anpassung.

Im Zoo Zürich konnte bereits ein erster Bereich des künftigen Lebensraums für bedrohte südamerikanische Vogel- und Säugetierarten in Betrieb genommen werden. Die ersten Bewohner sind auch schon eingezogen. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein im laufenden Bauprojekt, das darauf abzielt, die einzigartigen Ökosysteme Südamerikas in der Schweiz nachzubilden und gleichzeitig dem Artenschutz zu dienen.

Pantanal Feuchtgebiet schreitet voran

Die Bauarbeiten für das Pantanal Feuchtgebiet schreiten weiter voran. Wie der Zoo Zürich am Montag mitteilt, konnte mit dem Refugio bereits ein erster Bereich des künftigen Lebensraums für bedrohte südamerianische Vogel- und Säugetierarten in Betrieb genommen werden. Die ersten farbenprächtigen Bewohner sind auch schon eingezogen: Hyazintharas und Sonnensittiche. Diese Auswahl spiegelt die Vielfalt wider, die später im gesamten Projekt zu sehen sein wird.

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Laut dem Zoo können sich die Tiere mit der frühzeitigen Inbetriebnahme des Refugios bereits an die neue Umgebung gewöhnen. Dies erleichtere die Inbetriebnahme der grossen Voliere nach Bauabschluss, da neu hinzukommende Tiere vom Verhalten bereits eingelebter Individuen lernen könnten. Dieser soziale Lernprozess ist entscheidend für das Wohlbefinden der Tiere in ihrem neuen Habitat.

Zwei separate Bereiche für Wasservögel

Das Gebäude verfügt über zwei separate Bereiche für Wasservögel und Papageien. Im Wasservogelbereich sollen Wasserflächen und ein spezielles Bodensubstrat den Tieren ermöglichen, ihren natürlichen Verhaltensweisen wie dem Stochern nach Nahrung nachzugehen. Diese detaillierte Gestaltung soll die Bedürfnisse der spezifischen Arten bestmöglich unterstützen.

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Der Papageienbereich umfasst einen grossen, mit Tageslicht durchfluteten Gemeinschaftsraum für alle Papageienarten. Dieser Raum wird nach der Eröffnung durch eine Glasscheibe einsehbar sein. Ansonsten ist das Refugio für die Zoogäste nicht zugänglich. Insgesamt sollen im Refugio dank unterschiedlicher Kompartimente die Haltung von bis zu sechs verschiedenen Papageienarten möglich werden, so der Zoo.

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