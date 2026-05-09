Zürich – Strategie: Tief durch, aber fair. Göttlin entlastet

Zürich und Winterschreck

Die Szene des Spiels Der FC Zürich gewann am frühen Samstagabend mit 2:1 gegen die Grasshoppers . Dank des Sieges und dem zeitgleichen Erfolg des FC Winterthurs gegen Lausanne sicherten sich die Zürcher den Liga erhalt.

Das Tor zum Sieg und zum Verbleib in der Super League schoss Sauter in der 61. Minute. Die Schlüsselfigur Dem Grasshopper Club Zürich war die erste Halbzeit im Stadtderby gelungen, denn Tsimba brachte den Tabellenvorletzten auf Kurs. Das Tor war ein besonderes: Erstmals in seinem 22.

Einsatz in der Super League traf der 19-Jährige und sorgte für die vom GC-Anhang umjubelte Führung. Doch dann erfolgte mit einer Roten Karte der Schock. Tsimba schlug mit dem Ellbogen gegen seinen Gegenspieler Kamberi aus. Der FCZ-Captain liess sich zwar sehr theatralisch fallen, dennoch war klar: es war eine eindeutige Tätlichkeit des GC-Talents





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