Zürich: Strafbefehle wegen Ausschreitungen verhängt

Die Staatsanwaltschaft Zürich erlässt Strafbefehle gegen zwei Männer wegen Landfriedensbruchs und Gewalt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich hat am 3. November 2026 offizielle Strafbefehl e gegen zwei junge Männer erlassen, die im Zusammenhang mit den schweren Ausschreitungen in der Stadt Zürich festgenommen wurden. Diese rechtlichen Schritte markieren einen entscheidenden Punkt im Ermittlungsverfahren nach den Unruhen, die sich am vergangenen Wochenende ereignet hatten. Die Behörden gehen nun davon aus, dass die Beweislage für eine schnelle Aburteilung ohne volle Gerichtsverhandlung ausreichend ist.

Konkrete Vorwürfe und verhängte Freiheitsstrafen

Gegen die beiden Beschuldigten wurden unbedingte Freiheitsstrafen von sechs beziehungsweise vier Monaten verhängt. Die Oberstaatsanwaltschaft begründet diese Entscheidung mit einer Reihe schwerwiegender Delikte, darunter Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Behörden sowie Beamte. Zusätzlich wird beiden Männern Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung sowie Hausfriedensbruch vorgeworfen.

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Eine weitere Anklagepunkt stellt die Übertretung des Verbots der Gesichtsverhüllung dar. Im Wesentlichen lastet die Staatsanwaltschaft den beiden jungen Männern vor, aktiv an den Ausschreitungen im Zuge einer unbewilligten Versammlung teilgenommen zu haben. Ihnen wird zur Last gelegt, gewalttätige Handlungen gegen Personen, insbesondere Polizisten, sowie gegen Sachen unterstützt und ermöglicht zu haben.

Verfahrensablauf und Rechtslage in der Schweiz

In der Schweiz können Staatsanwaltschaften bestimmte Strafverfahren mit einem Strafbefehl abschließen, wobei dafür nicht in jedem Fall eine vollständige Gerichtsverhandlung erforderlich ist. Dieser Beschluss enthält unter anderem den vorgeworfenen Sachverhalt, die rechtliche Einordnung der begangenen Delikte und die vorgesehene Strafe. Die Staatsanwaltschaft kann diesen Schritt nur dann tun, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und der Sachverhalt eingestanden oder anderweitig ausreichend geklärt ist.

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Artikel 352 der Schweizerischen Strafprozessordnung regelt präzise, welche Sanktionen im Rahmen dieses vereinfachten Verfahrens ausgesprochen werden dürfen. Dazu gehören unter anderem Bussen, Geldstrafen von höchstens 180 Tagessätzen und Freiheitsstrafen von höchstens sechs Monaten. Für die Verbindung verschiedener Strafen und die Anordnung weiterer Massnahmen gelten zusätzliche gesetzliche Regeln, die strikt einzuhalten sind.

Bedeutung der Einsprachefrist und Rechtskraft

Bei einer unbedingten Freiheitsstrafe wird der Vollzug nicht auf Bewährung aufgeschoben, was sie von einer bedingten Freiheitsstrafe unterscheidet, bei der der Vollzug unter bestimmten Voraussetzungen zunächst ausgesetzt wird. Ob und wann eine Freiheitsstrafe tatsächlich vollzogen wird, hängt insbesondere von der Rechtskraft des Entscheids und den weiteren gesetzlichen Bestimmungen ab. Ein noch nicht rechtskräftiger Strafbefehl bedeutet daher nicht automatisch, dass eine Person ihre Strafe bereits verbüsst.

Gemäss Artikel 354 der Strafprozessordnung kann die beschuldigte Person innert zehn Tagen schriftlich Einsprache bei der zuständigen Staatsanwaltschaft erheben. Für die beschuldigte Person muss die Einsprache grundsätzlich nicht begründet werden. Entscheidend sind ausschliesslich die gesetzlichen Form- und Fristvorschriften. Die zehntägige Frist knüpft an die rechtlich massgebende Eröffnung des Strafbefehls an und nicht einfach an das Datum einer Medienmitteilung.

Weitere Schritte und rechtliche Konsequenzen

Wird gültig Einsprache erhoben, überprüft die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt erneut und führt bei Bedarf weitere Beweiserhebungen durch. Anschliessend kann sie beispielsweise am ursprünglichen Strafbefehl festhalten, diesen ändern oder das Verfahren auf andere gesetzlich vorgesehene Weise weiterführen. Hält sie am Strafbefehl fest, kann die Angelegenheit zur gerichtlichen Beurteilung gelangen, wo der Fall nach den geltenden Verfahrensregeln geprüft wird.

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Rechtskraft bedeutet, dass ein Entscheid mit den dafür vorgesehenen ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr angefochten werden kann. Wird gegen einen Strafbefehl keine gültige Einsprache erhoben, wird er gemäss Artikel 354 Absatz 3 der Strafprozessordnung zum rechtskräftigen Urteil. Bis dahin ist es wichtig, zwischen einem ausgesprochenen Strafbefehl und einer rechtskräftigen Verurteilung zu unterscheiden, wobei auch die Unschuldsvermutung zu beachten ist.