Zürich stimmt für Einkommenslimiten bei preisgünstigen Wohnungen

Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben die neue Verordnung zur Vergabe von preisgünstigen Wohnungen mit 57,1 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Die Regelung legt Einkommenslimiten beim Einzug fest und gilt für private Vermieter bei Auf- und Umzonungen.

Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben am Sonntag mit einem deutlichen Ja-Anteil von 57,1 Prozent die neue Verordnung zur Vergabe von preisgünstigen Wohnungen angenommen. Konkret wurden 75'717 Ja-Stimmen gegen 56'801 Nein-Stimmen abgegeben, bei einer Stimmbeteiligung von 59,2 Prozent.

Damit ist der Weg frei für die Umsetzung von Paragraph 49b des kantonalen Planungs- und Baugesetzes, der vorsieht, dass bei Auf- und Umzonungen ein Teil der neu geschaffenen Wohnungen als preisgünstig deklariert werden muss. Diese Regelung betrifft in erster Linie private Vermieter, die solche Wohnungen anbieten. Die neue Verordnung legt fest, dass Mieter beim Einzug bestimmte Einkommenslimiten erfüllen müssen, um in den Genuss der günstigen Mieten zu kommen.

Zudem müssen die Wohnungen eine bestimmte Belegungsdichte einhalten, und die Stadt Zürich wird die Einhaltung dieser Vorschriften kontrollieren. Die Befürworter der Vorlage, darunter der Stadtrat und die Mehrheit des Gemeinderats, argumentierten, dass die Verordnung klare und praktikable Regeln schaffe, um preisgünstigen Wohnraum langfristig zu sichern. Sie betonten, dass die Regeln für private Vermieter weitgehend an diejenigen für städtische Wohnungen angelehnt seien, was für eine einheitliche Handhabung sorge. Die Einkommenslimiten würden nur beim Einzug gelten, nicht während der gesamten Mietdauer.

Dies sei ein Kompromiss, der sowohl Mieter als auch Vermieter vor übermässiger Bürokratie schütze. Die Gegner hingegen, vor allem aus dem bürgerlichen Lager, kritisierten, dass die Regelung zu unflexibel sei. Sie befürchteten, dass Personen, deren Einkommen oder Vermögen nach dem Einzug stark steigt, dauerhaft von den günstigen Wohnungen profitieren könnten, ohne dass eine erneute Überprüfung stattfinde. Sie forderten daher regelmässige Einkommenskontrollen während der gesamten Mietdauer, um Missbräuche zu verhindern.

Trotz der Kritik setzte sich die Vorlage an der Urne durch. Die Stadt Zürich reagierte damit auf die steigende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in zentralen Lagen. Durch die neuen Regeln soll sichergestellt werden, dass die bei Auf- und Umzonungen geschaffenen preisgünstigen Wohnungen tatsächlich denjenigen zugutekommen, die auf günstige Mieten angewiesen sind. Die Stadt wird nun mit der Umsetzung der Verordnung beginnen, was bedeutet, dass private Vermieter bei neuen Projekten entsprechende Auflagen erhalten.

Die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt werden erst in den kommenden Jahren sichtbar sein, doch die Abstimmung zeigt den klaren Willen der Stimmberechtigten, mehr für sozialverträglichen Wohnraum zu tun. Die Diskussion um regelmässige Einkommenskontrollen dürfte jedoch weitergehen, da die Gegner bereits angekündigt haben, das Thema erneut aufzugreifen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stadtzürcher Stimmberechtigten mit der Annahme der Verordnung einen wichtigen Schritt zur Sicherung von preisgünstigem Wohnraum gemacht haben.

Die Regelung schafft einen Rahmen, der sowohl für Mieter als auch Vermieter klare Bedingungen vorgibt. Ob der Verzicht auf regelmässige Kontrollen langfristig Bestand haben wird, bleibt abzuwarten, doch vorerst ist der politische Wille deutlich: Die Stadt Zürich setzt auf eine nachhaltige und sozial ausgewogene Wohnungspolitik, die denjenigen hilft, die auf günstige Mieten angewiesen sind





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