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Zürich Polizeieinsatz eskaliert: Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beschossen

Nationalität / Gesellschaft News

Zürich Polizeieinsatz eskaliert: Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beschossen
PolizeieinsatzSch EuchVerwaltet
📆24/05/2026 10:18:00
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In Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeieinsatz eskaliert, bei dem Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beschossen wurden. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

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Die Polizisten zogen sich daraufhin zurück, forderten Verstärkung an und setzten Gummischrot und Reizstoff ein. Eine grössere Mob zog schliesslich laut Polizeiangaben vom Zeughaus- und Kasernenareal in Richtung Militärstrasse, wo er von den neu formierten Polizeikräften gestoppt wurde.

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