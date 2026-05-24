Zürich Polizeieinsatz eskaliert: Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beschossen

In Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeieinsatz eskaliert, bei dem Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beschossen wurden. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Mehr Das CERN braucht Milliarden, um die Physik neu zu definieren Mehr Wie enden Autokratien und Diktaturen? Mehr Energy‑Vault-CEO: «Die hohen Ölpreise könnten den Erneuerbaren helfen» Mehr Zwei Filmemacher auf der Suche nach der Schweizer Neutralität Mehr Die USA treiben Psychedelika- Therapien voran – was bedeutet das für die Schweiz?

Mehr Keytrade-Chef: «Düngemittel sollten ein humanitäres Gut sein» Mehr Gönnerschaft garantiert keinen Rückflug: Was die Rega für Auslandschweizer leistetIn Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeieinsatz eskaliert. Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Mehr Einsatzkräfte rückten wegen einer gemeldeten Lärmbelästigung aus, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag schrieb. Als die Patrouille jedoch kurz nach 2.30 Uhr bei der Kasernenwiese ankam und eine grössere Gruppe ansprechen wollte, sei sie sofort bedrängt und mit Flaschen und Steinen beworfen worden.