Zürich Polizeieinsatz eskaliert: Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beschossen

In Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeieinsatz eskaliert, bei dem Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beschossen wurden. Ein Polizist wurde leicht verletzt.
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Mehr Keytrade-Chef: «Düngemittel sollten ein humanitäres Gut sein» Mehr Gönnerschaft garantiert keinen Rückflug: Was die Rega für Auslandschweizer leistetIn Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeieinsatz eskaliert. Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Mehr Einsatzkräfte rückten wegen einer gemeldeten Lärmbelästigung aus, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag schrieb. Als die Patrouille jedoch kurz nach 2.30 Uhr bei der Kasernenwiese ankam und eine grössere Gruppe ansprechen wollte, sei sie sofort bedrängt und mit Flaschen und Steinen beworfen worden.
Die Polizisten zogen sich daraufhin zurück, forderten Verstärkung an und setzten Gummischrot und Reizstoff ein. Eine grössere Mob zog schliesslich laut Polizeiangaben vom Zeughaus- und Kasernenareal in Richtung Militärstrasse, wo er von den neu formierten Polizeikräften gestoppt wurde. Polizeieinsatz Sch Euch Verwaltet Einsatzkräfte Esklosion Einsatz Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources. Rentnerin stirbt nach Unfall mit führerlosem Lieferwagen in ZürichEine Rentnerin ist nach einem Unfall in Zürich-Höngg im Spital verstorben. Zuvor hatte sie ein rollender Lieferwagen schwer verletzt. Zahl der angezeigten Sexualdelikte steigt in Zürich um 20 ProzentDie Zahl der angezeigten Sexualdelikte hat im Kanton Zürich im vergangenen Jahr um ganze 20 Prozent zugelegt. 1642 Fälle gingen bei der Staatsanwaltschaft ein. Diverse Viertelfinal-Szenarien - So klar die Hierarchie in Zürich, so ungewiss jene in FreiburgDie Schweiz wird ihre WM-Gruppe auf Platz 1 oder 2 abschliessen. Dennoch droht bereits im Viertelfinal ein Hochkaräter. Nachbarschaftsstreit in Balzers FL führt zu langem PolizeieinsatzAm Donnerstagabend ist in Balzers FL ein Konflikt unter Nachbarn eskaliert. Ein gemäss Polizeiangaben verwirrter Mann verbarrikadierte sich in seiner Wohnung und gab an, dass er bewaffnet sei.
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