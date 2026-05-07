Zürich-Polizei ermittelt fünf mutmassliche FCZ-Fans, die gegnerische Fans beraubt haben

Die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ermitteln fünf mutmassliche FCZ-Fans, die im Januar 2026 vor dem Super-League-Spiel FCZ-FCB gegnerische Fans beraubt haben. Die Gruppe von FCZ-Fans bedrohte mehrere Fussballfans, die mit FCB-Utensilien bekleidet waren und raubten deren Fanutensilien.

Die Stadtpolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat fünf Männer ermittelt, die im Januar 2026 vor dem Super-League-Spiel FCZ-FCB gegnerische Fans beraubt hatten.

Im Vorfeld des Super-League-Spiels FC Zürich gegen den FC Basel am 25. Januar 2026, bedrohte eine Gruppe von mutmasslichen FCZ-Fans mehrere Fussballfans, die mit FCB-Utensilien bekleidet waren und raubten deren Fanutensilien. Nach intensiver Ermittlungsarbeit, unter anderem auch Auswertungen von Videomaterial, konnten fünf Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich um Schweizer im Alter zwischen 26 und 35 Jahren, mehrheitlich wohnhaft in der Stadt Zürich.

Im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft fanden bei den Verdächtigen Ende April Hausdurchsuchungen statt. Das polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Verfahren gegen die Beschuldigten ist noch nicht abgeschlossen





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