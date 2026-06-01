Zürich-Mietparteien gekündigt, Wohnungen auf Booking angeboten

Eine 37-jährige Anwohnerin berichtet von der Kündigung ihrer Wohnung und dem anschließenden Anstieg der Miete. Mehr als drei Jahre später sind keine Renovationen sichtbar, stattdessen wird eine der Wohnungen möbliert und auf Booking angeboten.

An der Katzenbachstrasse in Zürich -Seebach wurden 2022 acht Mietparteien wegen angeblicher Renovationsarbeiten gekündigt. Mehr als drei Jahre später sind keine Renovationen sichtbar – stattdessen wird eine der Wohnungen möbliert auf Booking angeboten.

Die frühere Monatsmiete von 1490 Franken ist auf über 8000 Franken für Kurzzeitvermietung gestiegen – ein Anstieg von über 400 Prozent.sucht, stösst schnell auf die ehemalige Wohnung einer 20-Minuten-Leserin. Für fünf Nächte werden dort rund 1665 Franken verlangt – und damit mehr, als die früheren Mieter für einen ganzen Monat bezahlten





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