Der Zürcher Kantonsrat stimmt dem Tramprojekt Affoltern zu. Die SVP kritisiert die Finanzierung durch den Kanton, während die Stadt und der Bund ebenfalls anteilig beteiligen.

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag eine entscheidende Stimme für den infrastrukturellen Ausbau der Stadt abgegeben und die Bewilligung für das neue Tramprojekt Affoltern erteilt. Mit einer klaren Mehrheit von 125 Stimmen gegen die Gegenstimmen der SVP genehmigte das Parlament die Finanzierung in Höhe von 365 Millionen Franken. Dieses Votum markiert einen entscheidenden Schritt bei der Umsetzung der geplanten direkten Tramverbindung vom Zürcher Hauptbahnhof bis in den Bezirk Affoltern, die als Antwort auf das massive Bevölkerungswachstum im Kreis 11 konzipiert ist. Die Entscheidung fiel auf einer Sitzung, bei der die politische Landschaft um die Finanzierungshoheit zwischen kantonaler und städtischer Ebene deutlich aufbrach und sich die traditionellen Lager erneut gegenüberstanden.

Finanzierungsmodell und politischer Widerstand

Die Verabschiedung des Finanzierungspakets verlief reibungslos, da das für die sogenannte Ausgabenbremse vorgeschriebene Quorum von 91 Stimmen mit den 125 positiven Stimmen weit überschritten wurde. Dennoch bleibt das Projekt politisch umstritten, wobei insbesondere die Schweizerische Volkspartei (SVP) vehement gegen den kantonalen Staatsbeitrag opponiert. Die Partei vertritt die Auffassung, dass die Stadt Zürich die Kosten für die neue Tramlinie Affoltern vollständig aus eigener Kraft schultern müsse. Ihrer Argumentation nach profitiere fast ausschliesslich die städtische Bevölkerung von der Infrastrukturmassnahme, weshalb eine finanzielle Entlastung durch den Kanton als unrechtmässig betrachtet wird. Sollte die SVP ihr Veto-Recht nutzen und das obligatorische Referendum ergreifen, würde die endgültige Genehmigung dem direkten Demokratie-Prinzip unterstellt und noch einmal vor das Stimmpopulum gebracht, was das Projekt vorerst in eine Schwebephase versetzen würde.

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Verkehrliche Entlastung für den Kreis 11

Der Kern der stadtplanerischen Strategie liegt in der Linderung der bereits jetzt spürbaren Verkehrsprobleme im stark wachsenden Quartier Affoltern. Die geplante neue direkte Verbindung zwischen dem zentralen Knotenpunkt Hauptbahnhof und dem Zielort Affoltern soll das bestehende Netz signifikant aufwerten. Ein zentrales Argument für die Investition ist die deutliche Steigerung der Transportkapazitäten: Die neue Tramlinie wird eine Kapazität von 50 Prozent mehr bieten als die aktuellen Busverbindungen, die das Quartier bisher primär erschlossen. Diese Steigerung ist notwendig, um den steigenden Pendler- und Alltagsverkehr effizient abzuwickeln und Staus sowie Überlastungen an den Engpässen der Infrastruktur zu vermeiden. Die Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs dient somit nicht nur der Mobilität, sondern auch der langfristigen Stadtentwicklung und Lebensqualität der Anwohner.

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Umfassende Aufwertung der Wehntalerstrasse

Neben der reinen Transportfunktion umfasst das Projekt ein umfangreiches städtebauliches Element, das die Qualität des öffentlichen Raums verbessern soll. Integriert in das Tram-Projekt ist die umfassende Umgestaltung und bauliche Aufwertung der Wehntalerstrasse. Diese Achse stellt eine der wichtigsten Verbindungen im Norden der Stadt dar und profitiert von der Neuordnung der Verkehrsflächen. Durch die Priorisierung des Schienenverkehrs und die Anpassung der Infrastruktur können sowohl Fussgänger als auch Radfahrer und der öffentliche Verkehr besser bedient werden. Diese Maassnahmen zielen darauf ab, die Attraktivität des Quartiers weiter zu steigern und eine nachhaltige Mobilität zu fördern, die den Autoverkehr zugunsten umweltfreundlicher Alternativen zurückdrängt. Die strukturellen Verbesserungen sollen das Erscheinungsbild der Strasse nachhaltig verändern und sie zu einem modernen Durchgangsort machen.

Finanzierung durch Bund und Stadt Zürich

Die Gesamtfinanzierung des Projekts verteilt sich auf drei Schultern, wobei der Kanton Zürich den grössten Anteil übernimmt. Die 365 Millionen Franken, die der Kantonsrat jetzt bewilligt hat, stehen in engem Zusammenhang mit weiteren finanziellen Zusagen. Bereits im Juni hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Zürich einem Beitrag von knapp 160 Millionen Franken ihr grünes Licht gegeben. Zusätzlich sichert der Bund einen Anteil von 103 Millionen Franken an den Gesamtkosten zu. Diese mehrgleisige Finanzierungsstruktur zeigt die überregionale Bedeutung des Projekts und das gemeinsame Interesse an einer leistungsfähigen Infrastruktur. Die koordinierte Zusammenarbeit zwischen kantonaler, städtischer und Bundespolitik unterstreicht den hohen Stellenwert, den die Behörden der Verkehrsentwicklung in der Wachstumsregion Zürich beimessen.