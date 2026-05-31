Zürich im Sommer: Metalfans, Hotdogs und nachhaltiges Wohnen - eine fotografische Reise durch die Stadt

Eine Zusammenfassung der fotografischen Impressionen aus Zürich: vom Metallica-Konzert über kulinarische Highlights bis zum Strohballenhaus und tanzenden Robotern.

Der Sommer erreicht Zürich , und die Stadt zeigt sich von ihrer vielfältigsten Seite. Metalfans fluten den Letzigrund, ein Roboter tanzt und an jeder Ecke gibt es kulinarische Highlights.

Die Woche, festgehalten durch die Kameras unserer Fotografinnen und Fotografen, bot einen bunten Mix aus Events, Alltag und Nachhaltigkeit. Am Pfingstwochenende herrschtenTemperaturen in der Stadt, für die kein Hundewetter gilt. Zahlreiche Menschen und ihre Vierbeiner suchten Abkühlung, so wie Pascal aus Berlin, der mit seinem Hund Neapol das Seebad Utoquai besuchte.

Währenddessen arbeiten Handwerker der Tösstaler Pfannenfirma Kuhn Rikon mit großer Leidenschaft; letztes Jahr stellten sie 185.000 Töpfe und Pfannen her, und einige von ihnen, eigentlich schon im pensionsfähigen Alter, machen einfach weiter. In einer anderen Ecke der Stadt malt ein Mann seinem 12-jährigen Begleiter ein M für Metallica auf die Wange, während die amerikanische Metalband in Zürich gastierte.

"Diese Sitzungen werde ich vermissen", sagt Corine Mauch über den Stadtratssaal. Die SP-Politikerin wurde 2009 zur ersten Stadtpräsidentin von Zürich gewählt. Kulinarisch gibt es ebenfalls viel zu entdecken: Im Flussbad Oberer Letten wird vielleicht der hübscheste Hotdog der Stadt serviert, mit einer Kräuterwurst und Speckkonfi nach Hausrezept. Nachhaltiges Wohnen wird bei Landschaftsarchitekt Marin Maurer aus Bubikon gelebt: In einem Strohballenhaus mit drei LKW-Ladungen Stroh, 1,20 Meter dicken Wänden und einem 6 Meter hohen, stützenfreien Dach.

Das Gebäude besteht fast vollständig aus Naturmaterialien und sei ohne Dach nahezu hundert Prozent kompostierbar, sagt Maurer. Tanzende Roboter gehen viral - nützlich sind sie nicht, sagen selbst die Gründer des Winterthurer Start-ups Binabik AI, das sich bodenständigeren Projekten widmet. Die sommerlich warmen Tage rufen nach Glace, und Zürich hat einiges zu bieten. Von der authentischen Gelateria am Stauffacher bis zum floralen Eistempel in der Altstadt gibt es sieben Adressen, wo Gelato frisch vor Ort hergestellt wird.

Sie beweisen: Die Stadt ist ein lebendiger Ort, der Tradition, Moderne und Natur verbindet





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