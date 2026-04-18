Zürich: Gewalt an illegaler Massenparty – Polizei angegriffen

Bei einer unbewilligten Feier mit mehreren hundert Personen in Zürich-Wipkingen kam es zu heftigen Ausschreitungen gegen die Stadtpolizei. Beamte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen, woraufhin sie Reizstoff und Gummischrot einsetzten. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.

In den frühen Morgenstunden des Samstags eskalierte eine illegale Massenparty in Zürich -Wipkingen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Stadtpolizei. Mehrere hundert Personen hatten sich in einer Unterführung im Kreis 10 getroffen, um unbewilligt zu feiern.

Als die Einsatzkräfte kurz vor Mitternacht eintrafen, um die Veranstaltung aufzulösen, stießen sie auf erheblichen Widerstand. Die Menge versuchte zunächst, die Zufahrtswege zu blockieren, und es kam zu aggressiven Reaktionen, als die Polizei begann, Musikanlagen und einen Generator zu beschlagnahmen. Sofort sahen sich die Beamten einem Hagel von Flaschen und Steinen ausgesetzt.

Die Stadtpolizei war gezwungen, zur Deeskalation Reizstoff und Gummischrot einzusetzen, um die Übergriffe abzuwehren und die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen. Die genaue Anzahl der eingesetzten Kräfte und der eingesetzten Mittel wird noch evaluiert, um ein vollständiges Bild der polizeilichen Reaktion zu erhalten. Die brutale Reaktion der Feiernden unterstreicht die zunehmende Herausforderung, die unbewilligte Veranstaltungen für die öffentliche Ordnung darstellen.

Nach der Räumung der Unterführung löste sich die aufgebrachte Menge nicht vollständig auf, sondern zog weiter. Sie bewegte sich in Richtung Wipkingerplatz und Röschibachplatz, wo es zu weiteren Konfrontationen mit den Einsatzkräften kam. Auch an diesen Orten wurden die Polizisten Ziel von gewalttätigen Attacken, was die Ernsthaftigkeit der Lage weiter verdeutlichte. Erst gegen 00:30 Uhr beruhigte sich die Situation allmählich, und die Teilnehmenden zerstreuten sich.

Die Folgen der Ausschreitungen sind erheblich: Zwei Patrouillenwagen der Polizei sowie mindestens zwei private Fahrzeuge wurden durch die geworfene Pyrotechnik und andere Gegenstände beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit noch genau beziffert, dürfte aber beträchtlich sein. Ein mutmaßlicher Täter, der sich an den Flaschenwürfen beteiligt haben soll, konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die Ermittlungen gegen diese Person sind bereits im Gange.

Die Polizei hat darüber hinaus umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, um die genauen Hintergründe dieser gewalttätigen Ausschreitungen aufzuklären und weitere Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Die Identifizierung weiterer Personen, die sich an den Gewalttaten beteiligt haben, steht im Fokus der laufenden polizeilichen Arbeit.

Die Stadtpolizei Zürich hat nach dem Vorfall betont, dass solche Eskalationen nicht toleriert werden können und dass alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft werden, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Frage nach der Ursache für die Aggressivität der Menge sowie nach möglichen Organisatoren der unbewilligten Party wird intensiv untersucht. Es wird geprüft, ob es sich um eine spontane Ansammlung handelte oder ob eine organisierte Gruppe hinter der Veranstaltung steckte.

Die Zusammenarbeit mit anderen städtischen Behörden und gegebenenfalls auch mit der Staatsanwaltschaft wird intensiviert, um die rechtlichen Konsequenzen für die Beteiligten sicherzustellen. Die Polizei ruft Zeugen, die weitere Informationen zu den Vorfällen geben können, auf, sich zu melden. Die Aufarbeitung dieser nächtlichen Krawalle wird voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Sammlung von Beweismitteln und die Identifizierung weiterer Täter eine komplexe Aufgabe darstellt.

Der Vorfall wirft erneut die Frage nach der Präsenz und den Herausforderungen bei derartigen, oft kurzfristig organisierten Großveranstaltungen auf, die ohne behördliche Genehmigung stattfinden und zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können. Die Stadt plant möglicherweise verstärkte Präsenz und Kontrollen bei ähnlichen Ansammlungen in der Zukunft.





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