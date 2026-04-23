Zürich: Anlaufstelle Mila erfreut sich großer Beliebtheit bei Jugendlichen

Die neue Anlaufstelle Mila des Sozialwerks Pfarrer Sieber in Zürich bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen niedrigschwelligen Zugang zu Unterstützung und einem sicheren Ort. Die Einrichtung verzeichnet seit ihrer Eröffnung einen regen Zulauf.

Ein offenes Angebot für junge Menschen in Zürich erweist sich als großer Erfolg. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber (SWS) hat vor einem Monat die Anlaufstelle Mila in der Zürcher Langstrasse eröffnet, und die Resonanz ist überwältigend.

Die Einrichtung bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen niedrigschwelligen Zugang zu Unterstützung und einem sicheren Ort, ohne bürokratische Hürden oder sofortige Ausweispflicht. Allein in den ersten vier Wochen wurden bereits 251 Besuche gezählt, was die große Notwendigkeit einer solchen Anlaufstelle unterstreicht. Mila ist einzigartig in Zürich, da sie täglich geöffnet ist, auch an Feiertagen und Wochenenden, und somit eine kontinuierliche Anlaufmöglichkeit bietet. Die Besucherstruktur zeigt ein klares Bild: Rund 80 Prozent der jungen Menschen, die Mila aufsuchen, sind männlich.

Viele von ihnen befinden sich in prekären Lebenssituationen – ohne Arbeit, ohne Schulabschluss und ohne feste Tagesstruktur. Das SWS sieht Mila als eine wichtige Alternative zum Aufenthalt auf der Straße und als ersten Schritt, um diesen jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen. Die Informationen über die Anlaufstelle verbreiten sich hauptsächlich durch Mundpropaganda innerhalb der betroffenen Gruppen. Aber auch soziale Einrichtungen, die Polizei und die aufsuchende Gassenarbeit des SWS tragen dazu bei, junge Menschen auf Mila aufmerksam zu machen.

Die Gassenarbeit, die seit 2007 besteht, richtet sich ebenfalls an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 23 Jahren und bietet 10 Schlafplätze. Im vergangenen Jahr nutzten 156 Personen die Notschlafstelle, oft für mehrere Nächte, was insgesamt 2975 Übernachtungen ergab. Diese Zahl zeigt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren, in denen die jährlichen Übernachtungszahlen bei bis zu 2000 lagen, nun aber bei rund 3000 liegen.

Dieser Anstieg verdeutlicht die wachsende Notlage junger Menschen in Zürich und die steigende Nachfrage nach niedrigschwelligen Hilfsangeboten. Das Konzept von Mila basiert auf dem Prinzip der Akzeptanz und des Vertrauens. Es geht darum, jungen Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie sich sicher und willkommen fühlen, ohne sofort mit Fragen oder Erwartungen konfrontiert zu werden. Sie können einfach hereinkommen, etwas essen, sich ausruhen oder sich mit anderen austauschen.

Das SWS versteht Mila als einen ersten Kontaktpunkt, der den Weg für weitere Hilfsangebote ebnen kann. Die Mitarbeiter der Anlaufstelle stehen für Gespräche zur Verfügung und können bei der Suche nach Arbeit, Ausbildung oder Wohnraum unterstützen. Ziel ist es, die jungen Menschen zu befähigen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und aus prekären Verhältnissen auszubrechen.

Die hohe Akzeptanz und die steigenden Besucherzahlen zeigen, dass Mila eine wichtige Lücke im Hilfsangebot für junge Menschen in Zürich füllt und einen wertvollen Beitrag zur sozialen Integration leistet. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber plant, das Angebot von Mila weiter auszubauen und die Reichweite zu erhöhen, um noch mehr jungen Menschen in Not zu erreichen. Die Herausforderung besteht darin, die Finanzierung sicherzustellen und genügend qualifiziertes Personal zu gewinnen, um den wachsenden Bedarf decken zu können





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