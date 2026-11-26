In Zürich stiegen die über Plattformen vermittelten Wohnungen in fünf Jahren um 52 Prozent an. Die Stadt reagiert mit strengeren Regeln und einer neuen Initiative.

Die Verfügbarkeit regulärer Mietwohnungen in der Stadt Zürich ist durch das Wachstum des kommerziellen Kurzzeitunterkunftsmarktes unter erheblichen Druck geraten. Die Behörden verzeichnen einen deutlichen Anstieg der sogenannten Apartmentwohnungen, die primär über digitale Plattformen wie Airbnb vermietet werden. Diese Entwicklung hat politische und städtebauliche Konsequenzen, da der Bestand an Langzeitmietwohnungen schrumpft, während die Nachfrage nach Touristenunterkünften weiter steigt.

Fünfundfünfzig Prozent Wachstum im Fünfjahreszeitraum

Die offiziellen Statistiken der Stadt Zürich belegen ein signifikantes Wachstum dieses Sektors innerhalb kurzer Zeit. Ende Oktober 2026 waren in der Stadt Zürich 5670 Wohnungen als sogenannte Apartmentwohnungen registriert. Bezogen auf den gesamten Wohnungsbestand der Stadt, der insgesamt 239.200 Wohnungen umfasst, entsprach dies einem Anteil von 2,4 Prozent. Im Vergleich zu den Daten vor fünf Jahren, als noch 3720 Apartments gezählt wurden, bedeutet dies eine Zunahme um rund 52 Prozent.

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Dieser Trend ist nicht flächendeckend, sondern konzentriert sich stark auf bestimmte Stadtteile. Besonders viele dieser Wohnungen befinden sich im Kreis 4. Dort stieg der Anteil der bewirtschafteten Apartments zwischen 2021 und 2026 von 4,9 Prozent auf 7,1 Prozent des jeweiligen Wohnbestandes. Ein Fünftel aller Apartmentwohnungen in der gesamten Stadt liegt in diesem Bezirk, was ihn zum Hotspot der Entwicklung macht. Im Langstrasse-Quartier, einem Stadtteil im Kreis 4, zeigt sich der Effekt noch deutlicher: Der Anteil stieg hier von 5,4 Prozent auf 8,2 Prozent.

Ungleiche Verteilung in den Stadtteilen

Auch andere Stadtbezirke verzeichnen nennenswerte Zuwächse, wobei die Innenstadt weiterhin dominiert. Im Kreis 1 wurden im Oktober 2026 einen Anteil von 6,6 Prozent an Apartmentwohnungen gemessen. Doch die Expansion zeigt sich auch in den nördlichen und westlichen Randbezirken, die traditionell eher von Langzeitmietern geprägt sind. In Oerlikon vervierfachte sich die Zahl der Apartments zwischen 2021 und 2026 von 100 auf 390. Im Stadtteil Altstetten stieg die Zahl von 190 auf 450 Einheiten an.

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Gegenläufige Entwicklungen sind hingegen im Kreis 12 zu verzeichnen, wo weiterhin kaum Apartmentwohnungen vorhanden sind. Parallel dazu bleibt die Zahl der klassischen Zweitwohnungen, also unbewohnte Ferien- oder Investmentsobjekte, weitgehend stabil. Insgesamt gab es Ende Oktober in Zürich 7150 Zweitwohnungen, was 3 Prozent des Wohnungsbestandes entspricht und genau dem Stand von 2021 entspricht. Deren Konzentration liegt weiterhin stark in der Innenstadt, insbesondere im Kreis 1 mit 13,7 Prozent, gefolgt vom Kreis 8 mit 5,7 Prozent und dem Kreis 4 mit 5,2 Prozent. In Quartieren wie Albisrieden, Höngg und Schwamendingen liegen die Werte meist unter 2 Prozent.

Striktere Regulierung durch geänderte Bauordnung

Als Reaktion auf die Verknappung des Wohnraums hat die Stadt Zürich die rechtlichen Rahmenbedingungen verschärft. Seit dem 1. September gelten neue Vorschriften für Business-Apartments und kommerzielle Vermietungen. Diese Maßnahmen basieren auf einer Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO), die vom Bundesgericht bestätigt wurde. Das Ziel ist es, zu verhindern, dass reguläre Erstwohnungen dauerhaft als kurzfristige Tourismusunterkünfte genutzt werden und damit dem regulären Mietmarkt verloren gehen.

Die neuen Regeln führen zu strengeren Pflichten für Bauherren und Eigentümer. Bei jedem Baugesuch muss die Bauherrschaft nun explizit die geplante Mietdauer der Wohnnutzung deklarieren. Dies gilt auch für reine Nutzungsänderungen, beispielsweise wenn eine reguläre Mietwohnung in ein Business-Apartment umgewandelt werden soll. Für solche Vorhaben ist zwingend ein Baugesuch erforderlich, selbst wenn dabei keinerlei bauliche Massnahmen am Gebäude selbst vorgenommen werden. Diese Hürde soll den schnellen, unkontrollierten Umwandlungsprozess verlangsamen und mehr Transparenz in die Wohnraumnutzung bringen.

Politische Initiativen und künftige Schritte

Neben den administrativen Änderungen liegen weitere politische Vorlagen zur Begrenzung der Kurzzeitvermietung in der Schublade. Die von den Grünen und der AL lancierte Airbnb-Initiative befindet sich noch in der Abstimmung. Sie orientiert sich am Luzerner Vorbild und sieht vor, dass Wohnungen pro Jahr höchstens 90 Tage kurzzeitig vermietet werden dürfen. Der Stadtrat Zürich unterstützt die grundlegenden Ziele dieser Initiative, sieht aber einen eigenen legislatorischen Weg vor.

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Anstelle einer direkten Abstimmung über die Bürgerinitiative hat der Stadtrat beschlossen, einen Gegenvorschlag zu erarbeiten. Dieser soll die bestehenden Regelungen der BZO mit zusätzlichen politischen Vorgaben kombinieren, um eine effektivere Kontrolle zu gewährleisten. Der Stadtrat plant, den Entwurf für diesen Gegenvorschlag bis zum 4. Januar 2027 dem Gemeinderat zur Prüfung und Weiterbehandlung zu unterbreiten. Damit soll ein regulatorischer Rahmen geschaffen werden, der die Interessen von Touristen und Einheimischen in Einklang bringt und den Wohnungsmarkt für Dauerbewohner schützt.