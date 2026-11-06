Zürich: 2,5 Milliarden Franken Buchgewinn sollen Mieten stabilisieren

Die Stadt Zürich verbucht durch Neubewertung von Liegenschaften einen Gewinn von 2,5 Milliarden Franken. Diese Summe fliesst in den Wohnraumfonds, um Mieten zu schützen und den gemeinnützigen Bau zu fördern.

Die Stadt Zürich hat durch die vorgeschriebene Neubewertung ihres Immobilienbestands einen erheblichen Buchgewinn in Höhe von 2,5 Milliarden Franken erzielt. Dieser finanzielle Effekt wird im Budget 2027 verankert und dient primär dem Schutz der Mieter vor unnötigen Mietzinssteigerungen. Finanzvorsteher Daniel Leupi von den Grünen erklärte, dass die steigenden Grundstückspreise sonst zu höheren Kostenmieten in städtischen Wohnungen führen würden. Die Stadt nutzt den Gewinn nun, um diese Entwicklung aktiv abzufedern und bezahlbaren Wohnraum zu sichern.

Es handelt sich bei dem Betrag um einen reinen Buchgewinn ohne flüssige Liquidität, wie Leupi betonte. Das veranschlagte Geld fliesst nicht direkt in die Stadtkasse, sondern bleibt im bilanziellen Vermögen gebunden. Trotzdem verbessert sich die Eigenkapitalbasis der Stadt, was ihre finanzielle Handlungsfähigkeit stärkt, ohne die Verschuldung zu reduzieren. Die gesetzliche Pflicht zur Neubewertung aller Liegenschaften im Finanzvermögen alle vier Jahre führt zu diesem Ausschlag, da die kantonalen Steuerlandwerte seit 2009 erstmals angepasst wurden.

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Kernmechanismus der Wertanpassung

Die Basis für diese massive Wertsteigerung liegt in den kantonalen Vorgaben zur Immobilienbewertung. Da die Immobilienpreise allgemein steigen und die Steuerlandwerte neu berechnet wurden, ergibt sich für die Stadt ein Aufwertungsgewinn, der im Erfolgsbuchhaltungsrahmen verbucht wird. Der definitive Stand dieses Gewinns wird erst im Frühjahr 2027 feststehen und kann noch von den aktuellen Prognosen abweichen. Die nächste obligatorische Neubewertung ist für Januar 2027 geplant, wodurch die Stadt vorübergehend von derartigen massiven Sondereffekten entlastet wird. Dies erklärt die drastische Änderung der finanziellen Prognosen gegenüber früheren Planungen.

Finanzvorsteher und Stadtratsstrategie

Finanzvorsteher Daniel Leupi stellte die Strategie zur Nutzung der liquiden Mittel klar dar, indem er den Fokus auf den gemeinnützigen Wohnungsbau lenkte. Der Stadtrat hat beschlossen, dass der Gewinn vollständig in den Wohnbereich zurückfliessen soll, um die Mieten langfristig stabil zu halten. Leupi wies darauf hin, dass die Stadt zwar bilanziell vermögender ist, dies aber keine neuen Einnahmen durch Zinsen oder Verkaufserlöse generiert. Die Strategie zielt daher auf die interne Umverteilung des gebundenen Kapitals ab, um Bauvorhaben zu finanzieren, statt externe Schulden aufzunehmen oder die Liquidität kurzfristig zu erhöhen.

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Konkrete Massnahmen für den Wohnungsbau

Der Stadtrat schlägt drei konkrete Massnahmen vor, um die 2,5 Milliarden Franken wirksam einzusetzen. Erstens erhält der Wohnraumfonds eine zusätzliche Einlage von 750 Millionen Franken, wodurch ihm nun insgesamt 800 Millionen Franken für Investitionsbeiträge zur Verfügung stehen. Zweitens ist ein Rahmenkredit von 1,75 Milliarden Franken für die Widmung von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen geplant, um den Bau zu beschleunigen. Drittens soll die Gemeindeordnung angepasst werden, um Baurechte an gemeinnützige Trägern zu vergünstigten Konditionen analog dem Richtlinienlandwert zu vergeben. Diese Kombination soll das sogenannte Drittelsziel der Stadt bis ins Jahr 2050 realistisch halten.

Neue Budgetlage und Auswirkungen

Durch diese Nachträge verändert sich das Budget 2027 massiv, was sich direkt im Nettoergebnis der Stadt niederschlägt. Während der Stadtrat im September noch mit einem Minus von 407 Millionen Franken rechnete, resultiert nun ein Ertragsüberschuss von 1,34 Milliarden Franken. Die Nachträge verbessern das Nettoergebnis unter dem Strich um insgesamt 1,75 Milliarden Franken. Der budgetierte Cashflow bleibt hingegen unverändert bei 335,3 Millionen Franken, da der Gewinn eben nur buchhalterisch ist. Diese deutliche Korrektur ermöglicht es der Stadt, ihre finanziellen Verpflichtungen und Investitionsziele ohne neue Steuererhöhungen zu erfüllen.