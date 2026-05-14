Zürcher Tänzerin Zoey May im ESC Wien: Haupttänzerin und Choreografie-Double

Die Zürcher Tänzerin Zoey May ist am ESC in Wien gleich doppelt im Einsatz: Sie tanzt nicht nur als Haupttänzerin auf der Bühne, sondern arbeitet auch als Stand-in für mehrere Länderdelegationen. Die Zürcherin beschreibt die wochenlangen Proben als körperlich extrem fordernd, geht aber bewusster mit Pausen und Regeneration um als beim ESC im Vorjahr.

Die Zürcher Tänzerin Zoey May ist am ESC in Wien gleich doppelt im Einsatz: Sie tanzt nicht nur als Haupt tänzerin auf der Bühne, sondern arbeitet auch als Stand-in für mehrere Länderdelegationen – quasi als Double für die Choreographien der Länder-Delegationen.

Die Zürcher Tänzerin Zoey May steht beim ESC in Wien gleich doppelt auf der Bühne: als Haupttänzerin und Choreografie-Double. Nur wenige schaffen den Sprung durchs harte Casting. Zoey May gehört beim ESC 2025 in Wien zu den wenigen ausgewählten Tänzerinnen und arbeitet gleich doppelt: als Haupttänzerin der Liveshows und als Stand-in für mehrere Länderdelegationen. Die Zürcherin beschreibt die wochenlangen Proben als körperlich extrem fordernd, geht aber bewusster mit Pausen und Regeneration um als beim ESC im Vorjahr.

Sie war schon beim ESC 2025 in Basel dabei. Der ESC hat ihrer Karriere einen grossen Schub gegeben. Im Sommer zieht die 22-Jährige nach London, um dort als Freelance-Tänzerin internationale Chancen zu nutzen





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