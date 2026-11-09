Die SVP Zürich kündigt bis März 2027 ein Paket mit 21 Vorstössen an, um Islamisierung zu bekämpfen. Massnahmen umfassen strengere Einbürgerungsregeln und mehr Befugnisse für die Polizei im Kanton Zürich.

Die Sumpf der Schweiz hat einen klaren Plan zur Bekämpfung dessen entwickelt, was sie als Islamisierung bezeichnet. Die Schweizerische Volkspartei (SVP) im Kanton Zürich wird bis März 2027 insgesamt 21 Vorstösse im Kantonsrat einreichen. Diese Massnahmen zielen darauf ab, den islamischen Extremismus auf legislativer Ebene zurückzudrängen und die Rechte der Behörden zu stärken.

Komplexes Vorstosspaket Mit Klaren Fristen

Fraktionschef Tobias Weidmann präsentierte das umfassende Paket am Montag vor den Medien und erklärte dabei die dringende Notwendigkeit des Handelns. Er betonte, dass die Partei grosse Sorgen wegen der Ausbreitung von Extremismus und islamistischen Strukturen hegt. Das Ziel besteht darin, mehr Transparenz über diese Aktivitäten zu schaffen und zu prüfen, ob die Sicherheitsbehörden über ausreichend gesetzliche Instrumente verfügen. Neben Anfragen wurden bereits vier erste Schritte eingeleitet, die sich spezifisch mit Dschihadismus und seinem Einfluss auf die Volksschule befassen.

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Scharfe Reaktionen Nach Dem Angriff In Winterthur

Kantonsrat Andreas Keiser führte den Messerangriff von Winterthur im Mai 2026 als zentrales Beispiel für das Versagen des aktuellen Systems an. Er forderte einen intensiveren Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Behördeninstanzen. Kritisch hervorhob er, dass die Psychiatrische Klinik, in die der Täter damals eingewiesen wurde, keinen Einblick in dessen kriminelle Vorgeschichte hatte. Diese Lücke im System soll durch die neuen Vorstösse geschlossen werden, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern.

Anpassung Der Einbürgerungsregeln Gefordert

Bei der Integration durch Einbürgerung fordert die SVP scharfe Regeln und höhere Hürden für Antragsteller. Straffällig gewordene Doppelbürger sollen automatisch das Schweizer Bürgerrecht verlieren, was eine klare Straffolge für kriminelle Handlungen nach der Staatsbürgerschaft darstellt. Zusätzlich wollen sie die Anforderungen an die Sprachkompetenz bei neuen Einbürgerungen erhöhen, um die sprachliche und kulturelle Integration besser zu sichern.

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Religiöse Sonderdispense An Schulen Werden Gestrichen

Der Bildungsbereich steht ebenfalls im Fokus der neuen Massnahmenpaketes. Tobias Infortuna verwies auf grosse Probleme mit Schülerinnen und Schülern aus radikal-islamischen Familien an den Schulen des Kantons. Als konkrete Gegenmassnahme sollen religiöse Sonderdispense gestrichen werden, um die Gleichbehandlung aller Schüler zu gewährleisten. Das erklärte Ziel ist es, den Einfluss extremistischer Strukturen im Schulalltag zu minimieren.

Stärkung Der Polizei Bei Gleichzeitiger Distanzierung

Domenik Ledergerber, der Präsident der SVP des Kantons Zürich, betonte die Notwendigkeit, die Polizei und andere Behörden bei der Gefahrenabwehr zu stärken. Die Partei will islamistische Strukturen vehement bekämpfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig warnten alle Rednerinnen und Redner eindringlich davor, dass diese Massnahmen nicht gegen den Islam als Religion gerichtet sind, sondern ausschließlich gegen extremistische politische und soziale Strukturen.