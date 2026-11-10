Zürcher Studie: GHB-Pentose als zuverlässiger Marker für K.-o.-Tropfen

Forschende der Universität Zürich haben den Biomarker GHB-Pentose als Nachweis für K.-o.-Tropfen validiert. Dieser Zucker bleibt länger im Urin und unterscheidet sich von natürlichen Prozessen.

Ein Forschungsteam der Universität Zürich hat einen signifikanten Fortschritt in der forensischen Diagnostik von Betäubungsmitteln erzielt. Die Wissenschaftler um Andrea Steuer vom Institut für Rechtsmedizin identifizieren den Zucker GHB-Pentose als vielversprechenden Biomarker, um die Einnahme von Gammahydroxybuttersäure (GHB) nachzuweisen. Dieser Ansatz bietet eine klare Abgrenzung zur natürlichen Entstehung der Substanz und überwindet die engen Nachweisfenster herkömmlicher Tests.

Überwindung des engen Nachweisfensters von GHB

Gammahydroxybuttersäure wird häufig als K.-o.-Tropfen eingesetzt, um Opfer gefügig zu machen, etwa indem die Substanz unbemerkt in Getränke gemischt wird. Herkömmliche Methoden zur Detektion dieser Droge stoßen jedoch schnell an ihre Grenzen, da GHB im Körper extrem schnell abgebaut wird. Gemäß Angaben der Universität Zürich ist die Substanz im Blut in der Regel nur während sechs Stunden und im Urin rund zwölf Stunden nachweisbar.

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Erschwerend für die Aufklärung von Straftaten kommt hinzu, dass GHB in geringen Mengen natürlich im menschlichen Körper vorkommt. Zudem kann die Substanz auch nach dem Tod postmortal entstehen, was die Auswertung von Leichenproben stark erschwert und zu falschen positiven Befunden führen kann. Diese Umstände machen eine Unterscheidung zwischen einer tatsächlichen Drogeneinnahme vor dem Tod und einer natürlichen Bildung nach dem Tod bisher äußerst komplex.

Validierung von GHB-Pentose als spezifischer Marker

Um diese Probleme zu lösen, konzentrierte sich das UZH-Team nicht nur auf GHB selbst, sondern untersuchte auch einen anderen Biomarker, den Zucker GHB-Pentose. Studien zeigten bereits, dass dieser Zucker ausschließlich nach der Einnahme von GHB entsteht und deutlich länger im Körper verbleibt als die Droge selbst. Das Team analysierte dazu über 2400 anonymisierte Urinproben aus rechtsmedizinischen Fällen in Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.

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Von den mehr als 2400 untersuchten Proben galten bei lebenden Personen nur 21 Muster als klassischerweise GHB-positiv. Überraschenderweise fand das Team in 14 weiteren Fällen GHB-Pentose, obwohl die GHB-Werte unter dem für die Untersuchung festgelegten Grenzwert lagen. Bei acht dieser Fälle lag auf Basis der Fallinformationen ein Verdacht auf eine frühere Verabreichung vor, darunter zwei Raubdelikte und ein mutmasslicher sexueller Übergriff.

Besonders relevant ist, dass die Urinproben in diesen Fällen erst 13 bis 16 Stunden nach den Vorfellen entnommen wurden. Zu diesem Zeitpunkt waren die GHB-Werte bereits so niedrig, dass sie den Grenzwert unterschritten, GHB-Pentose jedoch noch sicher nachgewiesen werden konnte. Andrea Steuer von der Uni Zürich betonte, dass diese Ergebnisse erstmals Hinweise aus der Praxis liefern, dass der Zucker über das übliche Nachweisfenster von GHB hinaus sichtbar bleibt.

Unterscheidung postmortal gebildeter Substanzen

Die Forschenden erweiterten ihre Untersuchungen auch auf Urinproben von Verstorbenen, um die Spezifität des neuen Markers unter extremen Bedingungen zu prüfen. In 20 Proben, bei denen Gammahydroxybuttersäure als postmortal gebildet galt, stellten die Wissenschaftler erhöhte GHB-Werte fest. Dennoch wiesen diese Proben keine GHB-Pentose auf, was die Hypothese stützt, dass der Zucker nur durch externe Einnahme entsteht.

Im Gegensatz dazu war GHB-Pentose in vier weiteren Proben von Verstorbenen nachweisbar, bei denen bekannt war, dass die Personen vor ihrem Tod GHB konsumiert hatten. Für die Forschenden ist dies ein entscheidender Indikator, um eine tatsächliche Einnahme vor dem Tod von einer natürlichen Entstehung nach dem Tod zu unterscheiden. Die Universität Zürich bezeichnet die Ergebnisse daher als vielversprechend für die künftige Praxis.

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Anwendbarkeit und zukünftige forensische Routinen

Die Nachweise des neuen Markers gelangten mit zwei unterschiedlichen und gebräuchlichen Messverfahren, was ihre praktische Einsetzbarkeit in forensischen Laboren unterstreicht. Dennoch warnt die Universität davor, den neuen Test als absoluten Beweis zu betrachten. Es ist noch nicht vollständig geklärt, wie lange der Nachweis von GHB-Pentose im Einzelfall möglich ist, und es liegen noch keine abschliessenden Aussagen zur vollständigen Zuverlässigkeit des Tests vor.

Aus diesem Grund betont die Universität Zürich die Notwendigkeit einer gemeinsamen Bewertung von Laborbefund und den konkreten Fallumständen. Bei Verdacht auf K.-o.-Tropfen sucht das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich nun jedoch routinemässig nach dem neuen Marker GHB-Pentose. Dies stellt einen erheblichen Schritt in der modernen Drogenanalytik dar und verbessert die Chancen auf die Aufklärung von Straftaten, bei denen Betäubungsmittel zum Einsatz kamen.