Zürcher Stadtrat: Neue Departemente nach Neuwahl

Die Zürcher Stadtrat hat seine Departemente neu verteilt. Der bisherige FDP-Stadtrat Michael Baumer bleibt ÖV- und Energie-Chef. Der neue Stadtpräsident Raphael Golta (SP) hat die Ressorts an die Neuen verteilt. Balthasar Glättli (Grüne) wird das Schul- und Sportdepartement übernehmen. Céline Widmer (SP) folgt auf Raphael Golta als Vorsteherin des Sozialdepartements. Tobias Langenegger (SP) wird neu Vorsteher des Hochbaudepartements. Karin Rykart (Grüne) behält das Sicherheitsdepartement, Daniel Leupi (Grüne) das Finanzdepartement, Andreas Hauri (GLP) das Gesundheits- und Umweltdepartement und Simone Brander (SP) bleibt Vorsteherin des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements.

Die Zürcher Stadtrat hat seine Departemente neu verteilt. Der bisherige FDP-Stadtrat Michael Baumer bleibt ÖV- und Energie-Chef. Der neue Stadtpräsident Raphael Golta (SP) hat die Ressorts an die Neuen verteilt.

Balthasar Glättli (Grüne) wird das Schul- und Sportdepartement übernehmen. Céline Widmer (SP) folgt auf Raphael Golta als Vorsteherin des Sozialdepartements. Tobias Langenegger (SP) wird neu Vorsteher des Hochbaudepartements. Karin Rykart (Grüne) behält das Sicherheitsdepartement, Daniel Leupi (Grüne) das Finanzdepartement, Andreas Hauri (GLP) das Gesundheits- und Umweltdepartement und Simone Brander (SP) bleibt Vorsteherin des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements.





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