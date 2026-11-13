Zürcher Stadtrat legt Parkkartenverordnung auf Eis

Der Stadtrat Zürich verschiebt die Parkkartenverordnung bis auf Weiteres. Ein Rechtsstreit über Gewerbeparker hält an. Die bestehende Regelung gilt vorerst weiter.

Der Stadtrat der Stadt Zürich hat die geplante Einführung der neuen Parkkartenverordnung zum 1. Januar 2027 gestoppt. Bisher war beabsichtigt, jene Teile der Verordnung in Kraft zu setzen, die nicht durch juristische Anfechtungen blockiert sind. Jetzt wurde die gesamte Maßnahme bis auf Weiteres verschoben. Die Stadtverwaltung bestätigte diese Entscheidung am Freitag.

Zuvor hatte der Stadtrat die Strategie geändert, nur die unstrittigen Teile der Verordnung umzusetzen. Dies umfasste insbesondere die Erhöhung der Parkkartengebühren für Anwohnerinnen und Anwohner. Nach heftigen Protesten der politischen Opposition und rechtlichen Bedenken wurde dieser Plan jedoch aufgegeben. Die vollständige Umsetzung ist nun ungewiss.

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Rechtsstreit über Gewerbeparker blockiert Novelle

Ein zentrales Hindernis für die neue Verordnung ist die rechtliche Unsicherheit regarding das Parken von Gewerbefahrzeugen auf Trottoirs. Diese Frage ist aktuell vor dem Verwaltungsgericht hängig. Das Gericht muss noch entscheiden, ob Gewerbetreibende auf dem Bürgersteig parken dürfen. Bis zu diesem Urteil wird keine der neuen Regelungen angewendet.

Die Bürgerlichen Partei hat erfolgreich dagegen protestiert. Sie forderten vom Stadtrat ab, den Gerichtsentscheid abzuwarten, statt Teile der Verordnung vorzeitig zu implementieren. Ihr Argument war, dass eine Teilumsetzung ohne finale Klärung der rechtlichen Grundlagen problematisch sei. Dies hat die Politik nun veranlasst, den ganzen Prozess zurückzustellen.

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Bisherige Parkkartenverordnung bleibt gültig

Während der Verschiebung gilt vorerst die alte Parkkartenverordnung weiter. Die Stadt Zürich teilte explizit mit, dass der Zeitpunkt für eine zukünftige Umsetzung ungewiss ist. Es gibt keine neue Frist oder einen Termin für die Neuauflegung des Antrags. Die Verwaltung wartet die gerichtliche Klärung ab, bevor sie weitere Schritte einleitet.

Dies bedeutet für die Zürcher Bevölkerung und den Gewerbebetrieb einen Status quo. Keine der neuen Gebührenstrukturen oder Parkregeln tritt in Kraft. Die Anwohner müssen sich nicht auf höhere Preise einstellen. Die Gewerbetreibenden können weiterhin ihre Fahrzeuge gemäß der alten Regeln auf Trottoirs abstellen, bis das Gericht anders urteilt.

Kein Zeitplan für weitere Entscheidungen

Die Stadtverwaltung hat keine Pläne für eine sofortige Neuauflage der Verordnung gemacht. Die Verschiebung ist als bis auf Weiteres gekennzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass der Prozess erst nach dem Gerichtsentscheid weitergeführt wird. Die Verwaltung wird die Lage erneut prüfen müssen, wenn das Urteil vorliegt.

Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies Entlastung von Unsicherheit, aber auch von erwarteten Änderungen. Die Parkpolitik in Zürich bleibt vorerst unverändert. Alle Diskussionen um die neue Verordnung sind vorerst eingefroren. Die Öffentlichkeit wartet auf das Urteil des Verwaltungsgerichts.