Zürcher Regierungsrat lehnt massive Einschränkung von Baurekursen ab

Der Zürcher Regierungsrat hat eine Motion abgelehnt, die das Rekursrecht bei Bauprojekten stark beschneiden wollte. Er prüft jedoch alternative Wege, um die Bauverfahren zu beschleunigen und die Rekursflut zu bekämpfen.

Der Zürcher Regierungsrat hat sich gegen einen Vorstoss im Kantonsrat ausgesprochen, der eine drastische Reduzierung der Baurekurs möglichkeiten forderte. Obwohl der Regierungsrat das Ziel teilt, Bauverfahren zu beschleunigen, erachtet er die in der Motion vorgeschlagenen Massnahmen als zu weitgehend und rechtlich problematisch.

Die Motion, eingebracht von FDP, Mitte, SVP und EVP, sah vor, dass Einsprachen Dritter bei Bauprojekten zukünftig nur noch in Bezug auf die Grösse oder die Nutzung eines Gebäudes zulässig sein sollten. Die Initianten argumentierten, dass viele Bauverfahren derzeit durch unbegründete Einsprachen verzögert würden, die oft auf persönlichen Interessen beruhen. Der Regierungsrat betont in seiner am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme, dass eine solche Einschränkung des Rekursrechts gegen die Bundesverfassung und geltende Bundesgesetze verstossen würde.

Das Recht auf gerichtliche Überprüfung ist ein grundlegendes Prinzip des Rechtsstaates, und jede Person hat Anspruch darauf, dass ihre Rechte in einem Rechtsstreit geprüft werden. Da das Bundesgericht kantonale Bauentscheide überprüft, muss dies auch auf kantonaler Ebene möglich sein. Ein pauschaler Ausschluss von Rügen bezüglich Details oder der Gestaltung eines Bauprojekts wäre demnach rechtlich nicht haltbar. Die Kantone sind in dieser Hinsicht an die Rechtsprechung des Bundesgerichts gebunden.

Der Regierungsrat weist darauf hin, dass die aktuelle Praxis des Bundesgerichts eine umfassende Prüfung von Bauentscheiden ermöglicht, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und die Rechte aller Beteiligten gewahrt bleiben. Eine zu starke Beschneidung des Rekursrechts könnte dazu führen, dass wichtige Anliegen nicht ausreichend berücksichtigt werden und die Qualität von Bauprojekten leidet.

Trotz dieser rechtlichen Bedenken erkennt der Regierungsrat die Notwendigkeit von Massnahmen zur Beschleunigung von Bauverfahren und zur Reduzierung der hohen Kosten an, die durch lange und oft ungerechtfertigte Rekurse entstehen. Rekurse werden als einer der Hauptgründe für den Wohnungsmangel in der Schweiz und die Blockade von Bauprojekten angesehen. Anstatt das Rekursrecht direkt zu beschneiden, will der Regierungsrat nun alternative Lösungsansätze prüfen.

Dazu gehören mögliche Anpassungen der Verfahrenskosten, die Einführung von Entschädigungsregeln für Parteien, die im Verfahren unterliegen, sowie eine Überprüfung des kantonalen Verbandsbeschwerderechts. Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Recht auf Rekurs und der Notwendigkeit, Bauverfahren effizienter zu gestalten, zu finden. Der Regierungsrat betont, dass eine umfassende und sorgfältige Prüfung aller Optionen erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die gewählten Massnahmen rechtlich zulässig sind und die Interessen aller Beteiligten angemessen berücksichtigen.

Es wird erwartet, dass die Prüfung weiterer Lösungsansätze mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. Der Regierungsrat ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit dem Kantonsrat und den relevanten Interessengruppen eine tragfähige Lösung zu finden, die dazu beiträgt, den Bau von Wohnraum in Zürich zu beschleunigen und die Wohnsituation zu verbessern





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