Zürcher Regierungsrat lehnt massive Einschränkung von Baurekursen ab

Der Zürcher Regierungsrat hat eine Motion abgelehnt, die das Rekursrecht bei Bauprojekten stark beschneiden wollte. Er sieht rechtliche Bedenken, will aber alternative Wege zur Bekämpfung der Rekursflut prüfen.

Der Zürcher Regierungsrat hat sich in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme deutlich gegen einen Vorstoss im Kantonsrat positioniert, der eine substanzielle Reduktion der Baurekurs möglichkeiten forderte.

Obwohl der Regierungsrat das Anliegen einer Beschleunigung von Bauverfahren teilt und die bestehende Rekursflut im Bauwesen als problematisch anerkennt, erachtet er die in der Motion vorgeschlagenen Massnahmen als überzogen und rechtlich nicht haltbar. Der Vorstoss sah vor, dass Einsprachen Dritter gegen Bauprojekte zukünftig lediglich bei Fragen der Gebäudegrösse oder -nutzung zulässig sein sollten. Diese Einschränkung sollte verhindern, dass Bauvorhaben durch unbegründete oder eigennützige Rekurse unnötig verzögert oder gar blockiert werden.

Die Initianten, vertreten durch bürgerliche Kräfte im Kantonsrat, argumentierten, dass viele Verfahren durch fadenscheinige Begründungen missbraucht würden, um persönliche Vorteile zu erlangen oder Nachbarschaftsstreitigkeiten auszutragen. Der Regierungsrat weist diese Kritik jedoch zurück und betont, dass ein solch weitgehender Ausschluss des Rekursrechts gegen die geltende Bundesverfassung und die entsprechenden Bundesgesetze verstossen würde. Das Recht auf gerichtliche Überprüfung ist ein grundlegendes Prinzip des Schweizer Rechtssystems und darf nicht ohne Weiteres eingeschränkt werden.

Jeder Bürger hat das Recht, seine Interessen im Rahmen eines Rechtsstreits vor Gericht geltend zu machen und eine unabhängige Prüfung der Sachlage zu verlangen. Ein genereller Ausschluss von Rügen zu Details der Projektgestaltung oder zu ästhetischen Aspekten wäre nach Auffassung des Regierungsrates rechtlich nicht zulässig, da die Kantone an die etablierte Rechtsprechung des Bundesgerichts gebunden sind. Der Regierungsrat räumt jedoch ein, dass die derzeitige Situation mit langen und kostspieligen Bauverfahren nicht zufriedenstellend ist.

Die hohen Kosten, die durch Rekurse entstehen, belasten nicht nur die öffentlichen Haushalte, sondern auch die Bauherren und letztendlich die Wohnungssuchenden. Zudem wird die Rekursmöglichkeit als einer der Hauptgründe für den Wohnungsmangel in der Schweiz angesehen, da viele Bauprojekte aufgrund von Rekursen jahrelang blockiert bleiben und dringend benötigte Wohnungen nicht erstellt werden können.

Der Regierungsrat betont, dass die Beschleunigung von Bauverfahren und die Reduzierung der Rekursflut von grosser Bedeutung sind, um den Wohnungsbedarf in der Agglomeration Zürich zu decken und die Lebensqualität der Bevölkerung zu erhalten. Er ist daher bereit, alternative Wege zur Bekämpfung der Rekursflut zu prüfen und zu verfolgen. Dazu gehören beispielsweise die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Beteiligten, die Förderung von frühzeitiger Bürgerbeteiligung und die Stärkung der Rolle der Gemeinden bei der Bauplanung.

Der Regierungsrat will sich auch für eine effizientere Verfahrensführung und eine bessere Qualität der Baupläne einsetzen, um die Anzahl der Rekurse von vornherein zu reduzieren. Es wird angestrebt, dass Bauverfahren transparenter und nachvollziehbarer gestaltet werden, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Bauplanung zu stärken und die Akzeptanz von Bauprojekten zu erhöhen.

Der Regierungsrat kündigt an, dass er in den kommenden Monaten eine umfassende Analyse der bestehenden Rekursverfahren durchführen wird, um die Ursachen für die hohe Rekursfrequenz zu identifizieren und gezielte Massnahmen zur Verbesserung der Situation zu entwickeln. Dabei sollen auch die Erfahrungen anderer Kantone berücksichtigt werden, die bereits erfolgreich Massnahmen zur Reduzierung der Rekursflut ergriffen haben. Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die Bekämpfung der Rekursflut ein komplexes Thema ist, das eine sorgfältige Abwägung der verschiedenen Interessen erfordert.

Er ist jedoch zuversichtlich, dass es möglich ist, eine Lösung zu finden, die sowohl die Rechte der Bürgerinnen und Bürger als auch die Bedürfnisse der Bauwirtschaft berücksichtigt. Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Recht auf Rekurs und der Notwendigkeit einer effizienten Bauplanung zu schaffen. Der Regierungsrat betont, dass er sich weiterhin für eine nachhaltige und bedarfsgerechte Baupolitik einsetzen wird, die dazu beiträgt, den Wohnungsbedarf in der Agglomeration Zürich zu decken und die Lebensqualität der Bevölkerung zu erhalten.

Die Suche nach praktikablen Lösungen wird fortgesetzt, um die Bauprozesse zu optimieren und die Rekursflut einzudämmen, ohne dabei die grundlegenden Rechte der Bürger zu beeinträchtigen. Die Ergebnisse der Analyse und die daraus abgeleiteten Massnahmen werden dem Kantonsrat und der Öffentlichkeit vorgestellt





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