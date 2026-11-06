Zürcher Regierung lehnt FDP-Personalbremsen-Initiative ab

Der Zürcher Regierungsrat schlägt den Antrag der FDP auf starre Stellenbegrenzung zurück. Bürger entscheiden am Ende über die Verfassungsänderung.

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat den Vorstoß der FDP zur Einführung einer strikten Personalbremse in der kantonalen Verwaltung kategorisch abgelehnt. Die Exekutive beantragt dem Kantonsrat ausdrücklich, die Initiative ohne einen eigenen Gegenvorschlag abzuweisen. Dieser Entscheid markiert einen klaren politischen Konflikt um die Ausgestaltung des kantonalen Personalaufwandes und die Rolle der direkten Demokratie bei der Steuerung öffentlicher Dienste.

Abfuhr der starren Personalwachstumsgrenze

Die FDP Kanton Zürich hatte zu Beginn des Jahres 2026 eine Volksinitiative eingereicht, die eine Kopplung des Stellenwachstums an die Entwicklung der Einwohnerzahl vorsah. Ziel war es, ein als übermässig empfundenes Wachstum der Verwaltung zu stoppen. Der Regierungsrat stufte diesen Ansatz als starr und unrealistisch ein. In seiner Begründung führte die Regierung an, dass der Bedarf an staatlichen Dienstleistungen nicht linear zur Bevölkerungsentwicklung verlaufe. Eine verfassungsrechtliche Obergrenze würde somit notwendige Ressourcen blockieren und die Flexibilität des Staates unnötig einschränken.

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Begründung: Flexibilität und Kernbereiche

Zentrale Argumentation der Regierung ist die Differenzierung innerhalb der staatlichen Aufgaben. Rund achtzig Prozent des Stellenzuwachses in den letzten Jahren seien in den sensiblen Kernbereichen Bildung, Strafverfolgung und Justizvollzug entstanden. Eine pauschale Bremse würde Polizisten, Lehrpersonen sowie Verwaltungspersonal gleichermassen treffen. Der Regierungsrat betonte, dass der Kanton über das ordentliche Budget bereits über ausreichende Kontrollinstrumente verfüge, um den Personalbestand zu steuern. Eine zusätzliche verfassungsrechtliche Festlegung sei daher überflüssig und kontraproduktiv für die Aufrechterhaltung der Sicherheits- und Bildungsinfrastruktur.

Empörung bei den FDP-Initianten

Die Reaktion der FDP auf den Entscheid fiel empört aus. Parteipräsident Filippo Leutenegger bezeichnete den Verzicht der Regierung auf einen Gegenvorschlag als Armutszeugnis gegenüber den Steuerzahlenden. Die Freisinnigen verweisen auf deutliche Diskrepanzen in den Daten: Zwischen 2019 und 2025 sei der Beschäftigungsumfang in den Direktionen um sechzehn Prozent gestiegen, während die Wohnbevölkerung nur um gut sechs Prozent zulegte. Die Partei hält an ihrem Kernanliegen fest, wonach die Zahl der Vollzeitstellen mittelfristig höchstens im selben Tempo wie die Einwohnerzahl steigen darf. Der Initiativtext sieht für unvorhergesehene Mehrbelastungen befristete Ausnahmen vor, die jedoch der Bewilligung durch Kantonsrat und Regierungsrat bedürfen.

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Weiterer parlamentarischer und demokratischer Weg

Das Geschäft verlässt nun die Regierung und wandert zur Vorberatung in die zuständigen Kommissionen des Kantons. Anschliessend folgt die Beratung im Zürcher Kantonsrat. Da die Initiative eine Änderung der Kantonsverfassung vorsieht, ist das Verfahren nicht mit einer einfachen Gesetzesänderung gleichzusetzen. Die letzte Entscheidung trifft am Ende die Zürcher Stimmbürgerschaft an der Urne. Die Bürgerinnen und Bürger werden somit direkt darüber abstimmen, ob der Kanton Zürich eine gesetzliche Obergrenze für das Wachstum der staatlichen Belegschaft einführen will oder die Flexibilität der Regierung in der Personalführung bevorzugt.

Perspektiven für die kantonale Verwaltung

Unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung markiert dieser Fall einen bedeutenden Einschnitt in die Debatte um die Effizienz und Grösse der kantonalen Verwaltung. Die FDP nutzt die Initiative, um die Haushaltsdisziplin einzufordern und als Wächter der Steuerzahlerinteressen aufzutreten. Die Regierung positioniert sich als Hüter der service public und betont die Notwendigkeit, auf demografische und fachliche Anforderungen flexibel reagieren zu können. Die anstehende Urnenabstimmung wird zeigen, ob die Wähler mehr Kontrolle durch feste Grenzen oder mehr Entscheidungsfreiheit für die Exekutive bevorzugen.