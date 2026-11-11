Zürcher Parlament streicht 590.000 Franken Padel-Darlehen

Das Stadtzürcher Parlament lehnt ein Darlehen für einen privaten Padel-Park in Seebach ab. Die FDP und SVP fordern weitere Einsparungen angesichts der Haushaltslage.

Das Stadtzürcher Parlament hat am Mittwoch den Nachtragskredit des Stadtrat s gestrichen, wodurch Betreiber eines Padel-Parks kein Darlehen erhalten werden. Diese Entscheidung fiel im Rahmen der Diskussion zu den Nachtragskredit en 2026, die bereits als Vorgeschmack auf die Budgetdebatte im Dezember gewertet wird. Der Gemeinderat lehnte mehrere Vorschläge des Stadtrat s ab, wobei vier von fünf Punkten Geschäfte betrafen, die der Rat nur noch symbolisch ablehnen konnte, da das Geld bereits ausgegeben war.

Ablehnung des Padel-Finanzierungsantrags

Der mit Abstand größte gestrichene Beitrag war ein Darlehen an einen privaten Padel-Park in Seebach in Höhe von 590'000 Franken. Nur die Mitte setzte sich dafür ein, während die Abstimmung mit 113 zu 7 Stimmen deutlich gegen den Antrag ausfiel. Als Hauptgrund für die Ablehnung nannten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass die Stadt nicht Bank spielen solle. Es sei offen, ob das Geld zurückbezahlt werde, was bei den Abgeordneten zu Bedenken führte.

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Die linken Parteien störten vor allem, dass ein kommerzieller Anbieter unterstützt werden sollte, der eine lukrative Sportart anbietet. Dies wurde als unangemessene staatliche Förderung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens gewertet. Die klare Mehrheit im Parlament zeigte somit keine Bereitschaft, öffentliche Mittel für private Sportinfrastruktur bereitzustellen, wenn die Rückzahlungsmodalitäten unklar sind.

Kontroverse um Entscheidungen von Leutenegger

Lisa Diggelmann (SP) sorgte für Aufregung, indem sie kritisierte, dass Ex-Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) über das Geschäft kurz vor Ende seiner Amtszeit alleine entschieden hatte. Die SVP und FDP warfen ihr daraufhin vor, Leutenegger Korruption unterzustellen, was Diggelmann zurückwies. Dieser Vorwurf schuf eine kurze, aber intensive Debatse über die Transparenz und die Entscheidungswege innerhalb der Stadtverwaltung.

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Balthasar Glättli (Grüne), der Nachfolger von Leutenegger, beschwichtigte die Lage. Er erklärte, sein Vorgehen sei ganz normal, da der Gemeinderat nun doch die Möglichkeit habe, darüber zu befinden. "Das ist keine große Sparmaßnahme und kein großer Skandal", sagte Glättli und versuchte, die Situation zu entschärfen. Die Kritik zielte jedoch auf die frühere Praxis der Alleentscheidungen hin, die von einigen Fraktionen als demokratiewidrig empfunden wurde.

Weitere Debatten und Haushaltskontext

FDP und SVP hätten angesichts der finanziellen Lage gerne noch mehr Kredite gestoppt, stießen jedoch auf wenig Gegenliebe für weitere massive Kürzungen. Das Parlament murrte lediglich bei Beträgen wie externer Personalwerbung von knapp 190'000 Franken. Externe Firmen suchten dabei Leute für Kaderstellen beim Finanzdepartement. Tanja Maag (AL) argumentierte, das städtische HR müsse das selber können, was die Notwendigkeit interner Kapazitäten betonte.

Nur Grüne und Mitte stellten sich hinter das Vorgehen des Stadtrats, der die Rekrutierung dringend fand und darum auf externe Hilfe setzte. Der Stadtrat hatte rund 30 Millionen Franken für Erfolgsrechnung, dringliche Nachtragskredite und Investitionen beantragt, wobei das meiste davon unangetastet blieb. Dazu gehörten auch weitere Kredite für eine Beleuchtung für den Skatepark Allmend oder die Instandsetzung eines Landwirtschaftsbetriebes. Diese Maßnahmen wurden als notwendig erachtet und vom Parlament genehmigt.