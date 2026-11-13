Zürcher Parkverordnung blockiert: Neue Regeln scheitern am Rechtsmittel

Der Stadtrat Zürich stutzt die Parkkartenverordnung aufgrund eines Rekurs. Bestehende Jahresbewilligungen für 2026 bleiben gültig bis zum 15. Januar 2027.

Das städtische Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich hat am Freitag offiziell mitgeteilt, dass die Einführung der neuen Parkkartenverordnung gestoppt wird. Die ursprünglich geplante Umsetzung scheitert aktuell an einem eingereichten Rechtsmittel, welches wesentliche Teile der Regulierung blockiert. Damit können die von der Stadtregierung beabsichtigten grundlegenden Änderungen am bestehenden Parkregime vorerst nicht wirksam werden.

Rechtliche Hürden verhindern Neuregelungen

Die bestehende Parkkartenverordnung bleibt somit vorerst in vollem Umfang gültig. Betroffene Inhaberinnen und Inhaber von geltenden Jahresbewilligungen werden in den nächsten Tagen die Rechnung für die Erneuerung zu den gewohnten Konditionen erhalten. Die aktuellen Regelungen garantieren rechtliche Planungssicherheit für die Nutzer bis zum Auslaufen ihrer Berechtigungen.

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Bieler Modell und Preisanpassung ausgesetzt

Die bereits bestehenden Jahresbewilligungen für das Jahr 2026 sind noch bis zum 15. Januar 2027 gültig. Aufgrund der ergriffenen Rechtsmittel können daher auch die finanziellen Aspekte der Neuregelung nicht umgesetzt werden. Das neue Preissystem, welches sich nach Leergewicht und Antriebsart richten sollte, bleibt vorerst aus.

Das geplante System hätte bei reinen Elektroautos 35 Rappen pro Kilogramm Leergewicht berechnet. Bei Verbrennern und Hybrid-Fahrzeugen wären 40 Rappen pro Kilogramm fällig geworden. Dies hätte dazu geführt, dass Karten im günstigsten Fall über 500 Franken gekostet hätten, während schwere SUV-Benziner fast 1000 Franken verursacht hätten.

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Neue Kriterien für Anwohnendenparkkarten

Hauptsächlich betrifft die Blockierung die neue Anwohnendenparkkarte, die nach dem sogenannten Bieler Modell hätte eingeführt werden sollen. Nach diesem System hätten nur noch jene Anwohnenden ein Anrecht auf eine Parkkarte für die Blaue Zone, die keine Möglichkeit haben, privaten Parkraum wie einen Garagenplatz oder einen Aussenabstellplatz zu nutzen.

Die Überprüfung dieses Anspruchs hätte gemäss der blockierten Verordnung über eine Selbstdeklaration der Fahrzeughalter erfolgen sollen. Die Stadt plante, den Wahrheitsgehalt dieser Angaben mittels Stichproben zu überprüfen, wobei Falschangaben den direkten Entzug der Parkkarte zur Folge gehabt hätten. Ebenfalls von der Vergabe ausgeschlossen wären Bewohnerinnen und Bewohner, die in offiziell autoarmen oder autofreien Siedlungen leben.

Betroffene Gewerbebetriebe und politische Kritik

Neben den Anwohnern sind auch Handwerks- und Servicebetriebe von der Verzögerung betroffen. Für sie sah die neue Verordnung vor, dass eine Parkbewilligung für Betriebe mit bis zu maximal sechs Kontrollschildern pro Jahr nur noch 360 statt wie bisher 480 Franken kosten würde. Diese finanzielle Entlastung kann vorerst nicht umgesetzt werden.

Die erweiterten Gewerbebewilligungen wurden schon früher durch einen Rekurs blockiert. Dabei wurde die Regelung angefochten, dass Gewerbebetriebe während der Auftragserfüllung in Ausnahmefällen auf dem Trottoir parkieren dürfen. Zudem wurde das Parkieren im signalisierten und markierten Parkverbote angefochten. Der Bezirksrat Zürich hatte diese Erleichterungen für das Gewerbe aufgehoben.

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Dass der Stadtrat noch im Oktober entschied, die neue Verordnung per Januar 2027 auch ohne diese vom Gericht blockierten Gewerbe-Ausnahmen einzuführen, löste heftige Reaktionen aus. Die bürgerlichen Parteien FDP, SVP und Mitte kritisierten das Vorgehen der Stadtregierung scharf. Der Gemeinderat hatte zuvor gegen die Aufhebung durch den Bezirksrat vor dem Verwaltungsgericht rekurriert.